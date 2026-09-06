El Ministerio de Defensa (Mindef) envió este domingo 6 de septiembre tres equipos tecnológicos al establecimiento penitenciario Trujillo Varones, conocido como penal El Milagro, en La Libertad, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad en sus accesos y perímetro.

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, supervisó el traslado desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, como parte de las acciones adoptadas tras la declaratoria de estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad del país.

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Tres equipos reforzarán seguridad en El Milagro

Belaúnde informó que el equipamiento destinado al penal de Trujillo está compuesto por un equipo de ondas perimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección de rayos X.

Según explicó, el objetivo es reforzar los controles para impedir el ingreso de celulares, chips y otros objetos prohibidos que puedan ser utilizados por internos para mantener comunicaciones con el exterior.

“Que no entren celulares, que no entren chips, que no entre nada que no debe estar dentro de un penal”, declaró el titular de Defensa a la prensa.

Belaúnde añadió que también se busca controlar las antenas y repetidoras instaladas en las inmediaciones de los establecimientos penitenciarios que puedan facilitar comunicaciones móviles desde el interior de las cárceles.

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Anuncian contingente militar en exteriores del penal

El ministro anunció además el despliegue de un “importante contingente militar” en los exteriores de El Milagro para reforzar la seguridad durante la vigencia del estado de emergencia.

El dispositivo se enmarca en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, que establece una intervención en los cinco penales declarados en emergencia y en sus perímetros exteriores hasta un radio de 200 metros.

En esas zonas, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas.

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Revisarán equipos que actualmente no funcionan

Belaúnde indicó que los nuevos dispositivos serán incorporados a los sistemas que ya existen en el penal El Milagro, pero advirtió que parte del equipamiento disponible actualmente no se encuentra operativo.

Señaló que el sector Defensa viene coordinando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la nueva jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para garantizar que los equipos existentes en los establecimientos penitenciarios funcionen adecuadamente.

La estrategia busca reforzar tanto el control físico de los accesos como la vigilancia del perímetro y de las comunicaciones que puedan producirse desde las cárceles.

General de la XXXII Brigada supervisará operación

El ministro Rafael Belaúnde también anunció su traslado a La Libertad junto al general EP Lizandro Mao Córdova Román, comandante general de la XXXII Brigada de Infantería, con sede en Trujillo.

Córdova estará encargado de supervisar la operación militar que se desarrollará en el perímetro exterior del penal El Milagro.

La participación de las Fuerzas Armadas forma parte de las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad penitenciaria y reducir las posibilidades de que organizaciones criminales mantengan comunicaciones desde los centros de reclusión.

Cinco penales están en estado de emergencia

El Ejecutivo declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad.

La medida comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.

El Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM también dispone acciones de seguridad sobre el perímetro exterior, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato de estos establecimientos penitenciarios.