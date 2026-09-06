El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó este domingo 6 de septiembre haber participado en algún interrogatorio o diligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) a detenidos investigados por el secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, región La Libertad.

Desde el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao, el titular del Ministerio de Defensa sostuvo que su intervención se limitó a conocer la condición física y el estado de salud de cuatro detenidos vinculados a la investigación.

Belaúnde: “No he tenido ninguna participación en un interrogatorio”

“No he tenido ninguna participación en un interrogatorio o mucho menos”, declaró Belaúnde ante la prensa.

El ministro explicó que se interesó por la situación de los detenidos debido a su condición de titular del sector Defensa y a las labores de coordinación que mantiene con la Policía Nacional en el marco del estado de emergencia vigente en Trujillo.

Según Belaúnde, su presencia no tuvo como finalidad intervenir en las diligencias policiales ni realizar preguntas relacionadas con la investigación criminal.

“Mi motivación era ver la condición de salud, el estado físico de los detenidos, nada más que eso”, afirmó.

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Ministro cita pronunciamientos del Ministerio Público

Belaúnde sostuvo que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, y el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, habían señalado que acercarse para verificar la situación física de los detenidos no constituye, por sí mismo, una actuación ilegal.

El titular del Mindef reconoció, sin embargo, que su actuación podría ser considerada “poco atinada” o “poco conveniente”, pero rechazó que haya significado una intromisión en las investigaciones.

La Fiscalía y la Policía mantienen abiertas las pesquisas para establecer responsabilidades en el secuestro de Lara Tantaquilla y en el asesinato de las cuatro personas que lo acompañaban cuando fue interceptado.

PNP continúa investigación por secuestro y cuádruple asesinato

El empresario Jenss Marty Lara Tantaquilla fue secuestrado la madrugada del 30 de agosto en la intersección de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel Bobadilla, en Trujillo.

Durante el ataque fueron asesinados cuatro de sus acompañantes. Los agresores, según las primeras investigaciones, habrían utilizado vestimenta similar a uniformes policiales para interceptar el vehículo en el que se movilizaban las víctimas.

Lara Tantaquilla fue posteriormente liberado durante un operativo de la Policía Nacional. Inicialmente, la PNP informó de la captura de cinco presuntos implicados en el secuestro y los homicidios.

Las investigaciones continuaron durante los días siguientes y permitieron nuevas detenciones, intervenciones de inmuebles e incautaciones de armas y vehículos presuntamente relacionados con el caso.

Belaúnde destaca operativo de la Policía

El ministro de Defensa calificó como “acertado” el trabajo desarrollado por la Policía Nacional para ubicar el inmueble donde habría permanecido retenido Lara Tantaquilla.

Belaúnde afirmó que espera que el avance de las diligencias permita corroborar progresivamente la hipótesis policial sobre el secuestro y los asesinatos.

La investigación está siendo desarrollada conjuntamente por unidades especializadas de la PNP y fiscales especializados contra la criminalidad organizada.