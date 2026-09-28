Dos incendios forestales registrados en cinco días causaron graves afectaciones en los sectores de San Bartolomé y San Antonio de Hualcará, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba.

“El primer siniestro ocurrió el 21 de setiembre en San Bartolomé y dejó aproximadamente 10 hectáreas de cultivos afectadas, 23 personas damnificadas y un herido que intentaba ayudar a apagar las llamas. El fuego destruyó plantaciones de palta, café, papaya, piña, maíz y yuca, además de cinco porcinos, todo es fuente de vida de la población”, expresó Luz Quispe, responsable de Defensa Civil de la municipalidad distrital.

El segundo incendio se registró el 26 de setiembre en el anexo de San Antonio de Hualcará, ubicado a aproximadamente un kilómetro de San Bartolomé. Quispe precisó que se viene trabajando para determinar la magnitud de los daños, aunque confirmó la muerte de animales como vacas, porcinos y gallinas. “La lluvia registrada durante la tarde ayudó a disipar el fuego, pero la población teme que algunos focos permanescan activos por el calor, el viento y la vegetación seca”, afirmó.

Joven termina con quemaduras en las manos al intentar combatir el fuego.

Yerson Mendoza, poblador de la zona, cuestionó la falta de respuesta de las autoridades.

“Como poblador he presentado documentos solicitando el apoyo al municipio provincial y al Gobierno Regional y que se gestionen de manera inmediata las acciones allá, pero hasta ahora no se ha dado ningún tipo de solución, ni se han acercado a esas zonas afectadas. El miedo de la población es que pueda pasar al otro pueblo vecino, ya que puede estar latente el fuego”, sostuvo

El área de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Santo Domingo de Acobamba pidió ayuda humanitaria y una evaluación técnica que permita determinar las pérdidas agrícolas y el apoyo que requieren los productores.