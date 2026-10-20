Uno de los paseos a la publicitada Lomas de Sama por poco termina en tragedia la noche del domingo cuando un grupo de ciclistas exploradores se perdió en dicho lugar.

Personal policial rescató a 10 ciclistas que habían sido reportados como desaparecidos desde la tarde del domingo en la parte alta de la Quebrada de Burros en el sector de Las Yaras.

Excursionistas extraviados

El pedido de auxilio fue formulado por John Montoya Zegarra (45), quien señaló que junto a un grupo de ciclistas se habían dirigido a la zona desde las 5:30 de la mañana partiendo desde la ciudad de Tacna y que en horas de la tarde un grupo se había extraviado.

Fueron rescatados por personal policial Liliana Churata (43),Jorge Portales (43),Omar Ramos (48), Lourdes Huancapoma (40),Uber Vilca (21), Edwin Benito (44), Noí Ajaya (43), el menor M.M.A. (16), Jorge Espada (47)y Santiago Tarqui (55).

Zona de riesgo

En la operación de rescate participaron efectivos de la comisaría de Sama e Ite, personal de la Unidad de Emergencia y agentes de la Policía de Carreteras.

Los uniformados recomendaron a las personas que vayan al sector de las lomas que acudan temprano y se retiren antes de la puesta del sol ya que el clima es cambiante y a la vez reina la oscuridad al ocultarse el astro.

Retornaron en autos

Las 10 personas fueron trasladadas en diferentes vehículos hasta la ciudad de Tacna.

Tenían planeado visitar Sama, Las yaras, luego las lomas y finalmente Quebradas de Burros, para espectar el paraje natural generado por las lluvias.

Se habrían desorientado por la neblina en el lugar y la falta de señal de Internet.