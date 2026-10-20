Rodrigo González reaccionó frente a cámaras luego de que Magaly Medina revelara que decidió no entrevistar a Carlos González, hermano de ‘Peluchín’, porque sabía que abordar ese tema podría afectar emocionalmente al conductor de ‘Amor y Fuego’.

Según contó la popular ‘Urraca’, decidió no aceptar la propuesta de entrevista porque consideró que las declaraciones del familiar podrían afectar emocionalmente a ‘Peluchín’, quien durante varios años fue uno de sus amigos más cercanos.

No obstante, este lunes 19 de octubre, Peluchín sostuvo que la decisión de Magaly Medina de no entrevistar a su hermano no responde a un gesto de consideración hacia él, sino a que, según afirmó, la periodista sabe que las declaraciones de su familiar serían falsas y podrían perjudicar su credibilidad.

“ Hazlo. ¿Tú me estás haciendo un favor a mí?, ¿tú me estás perdonando la vida?. Tú eres dueña y responsable de tus invitados y de a quién entrevistas y a quién le das tribuna. Si se demuestra que yo he delinquido, si se demuestra que me he quedado con algo que no me corresponde, si se demuestra que he hecho un acto ilícito, si se demuestra que estoy metido en alguna mafia, si se demuestra que estoy metido en algo relacionado con corrupción, no me perdones la vida porque aquí no lo vamos a hacer contigo ", sostuvo el comunicador.

“ Dásela, si alguien te pide una entrevista y crees que te va a dar un material relevante, si te parece que va a haber una información que va a desenmascararme, adelante (...) Tú que conoces la historia, no es que me estás perdonando la vida, sino porque sabes que ahí no hay verdad o que la verdad no te acompañaría ”, agregó.

El presentador autorizó a Magaly Medina a entrevistar a su hermano Carlos González en el set de ‘Magaly TV La Firme’. Sin embargo, dejó en claro que no le deberá ningún favor a la periodista por esa decisión.

“ No me amenaces. Los que no te conocen, pensarás que eres buenita, habla. ¿Tiene algo que contarle? Entrevístalo, pregúntale todo lo que quieras. Mi madre y yo sabremos cómo salir adelante de eso (...) No te calles, no me perdones la vida y adelante con lo que tú crees que será beneficioso para tu trabajo. No me perdones la vida porque aquí no te la vamos a perdonar ", concluyó.