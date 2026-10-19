El heavy metal volvió a ocupar un lugar protagónico en Lima. La noche del sábado 17 de octubre, Iron Maiden se reencontró con sus seguidores peruanos en el Estadio Nacional, donde desplegó un espectáculo dedicado a las distintas etapas de su trayectoria. La espera había sido larga: la última presentación del grupo en el país se remontaba a marzo de 2011, cuando tocó en el Estadio San Marcos.

Esta vez, la cita tuvo un significado especial. La gira Run For Your Lives conmemora los 50 años de la agrupación fundada por el bajista Steve Harris en 1975, y su repertorio puso el foco en los discos que ayudaron a consolidar su lugar entre los nombres fundamentales del metal británico.

La jornada comenzó con The Raven Age, banda encargada de preparar el terreno para el plato principal. Después, la expectativa dio paso a la aparición de Iron Maiden, que inició su presentación alrededor de las 8:45 p.m. con una selección que avanzó desde sus primeros trabajos hasta algunas de sus composiciones más ambiciosas.

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

Un viaje por los clásicos de Iron Maiden

Los primeros acordes de Murders in the Rue Morgue, Wrathchild y Killers marcaron el regreso del grupo a Lima. La selección recuperó la energía de sus primeros años y abrió paso a uno de los momentos centrales del espectáculo: The Number of the Beast, una de las canciones que definieron la identidad sonora de la banda.

El repertorio también reservó espacio para piezas que muestran la dimensión épica de su propuesta. Infinite Dreams, Powerslave y Rime of the Ancient Mariner dieron continuidad a una presentación que alternó la velocidad característica del grupo con composiciones de mayor desarrollo musical.

La voz de Bruce Dickinson volvió a ser protagonista de una noche construida alrededor de un catálogo que ha atravesado generaciones. A su lado, Steve Harris y los demás integrantes sostuvieron el sonido que convirtió a Iron Maiden en una referencia del género, con canciones que siguen ocupando un lugar central en la historia del heavy metal.

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

Del rugido de ‘The Trooper’ al cierre con ‘Wasted Years’

La segunda parte del concierto reunió algunos de los títulos más reconocibles de la agrupación. Run to the Hills elevó la intensidad del recorrido, mientras que Seventh Son of a Seventh Son amplió el registro de una lista que no se limitó a encadenar éxitos, sino que también recuperó distintas facetas de la discografía de Iron Maiden.

Más adelante, The Trooper y Hallowed Be Thy Name reforzaron el carácter clásico de la presentación. El grupo cerró el bloque principal con Iron Maiden y regresó para el tramo final con Aces High, Fear of the Dark y Wasted Years, tres canciones que dieron forma a la despedida musical de la noche.

Con aproximadamente dos horas y diez minutos de presentación, la banda culminó una visita que significó mucho más que una nueva fecha en su calendario internacional. Para sus seguidores peruanos, el concierto fue la oportunidad de reencontrarse con una agrupación cuya música ha acompañado a distintas generaciones.

A medio siglo de su nacimiento, Iron Maiden demostró en Lima la vigencia de un repertorio que no depende de las tendencias pasajeras. Su regreso al Estadio Nacional dejó como protagonista a la música: una sucesión de clásicos que confirmó por qué la banda británica conserva un lugar privilegiado en la historia del heavy metal.

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

(Fotos: Arantza Alva Navarro)

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REVIVE EL CONCIERTO DE IRON MAIDEN EN LIMA

(Videos: Gianina Laredo Ravello)