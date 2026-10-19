Armonía 10 atraviesa un momento de tristeza tras la muerte de uno de sus integrantes. La agrupación comunicó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su pesar por la pérdida.

El fallecido fue conocido como “Chevrolet”, y su partida se dio a conocer este domingo 18 de octubre. Mediante un emotivo mensaje, Armonía 10 expresó sus condolencias a los familiares de su colaborador.

“ Hasta siempre, querido Eduardo Adrianzén ‘Chevrolet’. Lamentamos mucho el sentido fallecimiento de un ser muy querido por nosotros ”, se lee en la publicación.

“ Dios brinde consuelo a sus familiares y amigos que hoy lloran tu partida. Querido amigo, tu familia de Armonía 10 siempre te recordará. Descansa en paz ”, agregan.

Armonía 10 confirma fallecimiento de 'Chevrolet', quien formaba parte del equipo técnico de la agrupación.

Eduardo Adrianzén, conocido como “Chevrolet”, no era uno de los músicos que se presentaban junto a Armonía 10 en los escenarios, pero cumplía una labor fundamental detrás de escena como parte del equipo técnico de la agrupación.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Eduardo Adrianzén. Tanto Armonía 10 como sus familiares han mantenido reserva sobre lo ocurrido. Entretanto, los seguidores de la orquesta expresaron sus condolencias y lamentaron su partida a través de las redes sociales.