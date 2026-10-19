Susan Villanueva cuestionó a Monserrat Seminario y Heydi Amado después de que ambas se mostraran cercanas frente a las cámaras de televisión, lo que llamó la atención del público. La hija del humorista peruano puso en duda los motivos de este acercamiento y sugirió que podría estar relacionado con intereses económicos vinculados a su padre.

La controversia se desató luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ emitiera imágenes del comediante, de 90 años, junto a ambas mujeres. El encuentro sorprendió debido a los conflictos que Monserrat Seminario y Heydi Amado mantuvieron en el pasado. Para Susan Villanueva, esta aparente reconciliación es difícil de entender, sobre todo por los cuestionamientos que ambas intercambiaban hasta hace poco.

Villanueva manifestó su molestia por el acercamiento entre Seminario y Amado, quienes anteriormente protagonizaron diversos conflictos. La hija de Melcochita cuestionó que ambas hayan optado por mostrar su reconciliación ante las cámaras y consideró que debieron solucionar sus diferencias en privado.

“ Ya están facturando ”, sostuvo Villanueva a Trome. Además, aseguró que percibe a su padre incómodo y considera que las personas de su entorno tendrían demasiada influencia sobre sus decisiones. “ Lo tienen como un títere. Yo a mi papá no lo veo feliz ”, declaró al manifestar su preocupación por la carga laboral del humorista.

“ Me da vergüenza ajena que la amante y la esposa estén en estos juegos, no lo entiendo porque hasta un día antes de que salieran a hablar de su amiste, Heydi odiaba a muerte a Monserrat y me decía que ella solo ‘sangraba’ a mi papá, pero ahora se lucen como madre e hija ”, manifestó.