Treinta años de historia en común no se dejan atrás de la noche a la mañana. Katia Condos lo sabe y, siete meses después de anunciar el fin de su relación con Federico Salazar, decidió compartir cómo afronta esta nueva etapa. La actriz reconoció que atraviesa un proceso de duelo tras el término de su matrimonio y señaló que necesita tiempo para asimilar los cambios que se han producido en su vida.

“ Estoy transitando el duelo. Es muy reciente todavía. Son treinta años. No es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, es cíclico ”, expresó Katia Condosen el programa ‘Habla Serio’, conducido por Mónica Delta, al referirse al fin de su relación con el presentador de televisión.

Condos también reconoció que no imaginaba que su relación terminaría de esa forma, aunque evitó profundizar en los motivos de la separación. “ Es muy íntimo entrar en ese tipo de detalles ”, sostuvo al ser consultada sobre las circunstancias que llevaron al fin de su matrimonio. De esta manera, la actriz dejó en claro que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado, pese a la atención pública que ha generado la ruptura.

Uno de los puntos que más afectó a Katia fue la falta de disposición para buscar una solución a los problemas de pareja. La actriz confesó que sus expectativas sobre el futuro eran distintas, pues creía que permanecería junto al periodista durante toda su vida. “ Yo sí tenía la idea de que nos íbamos a quedar juntos para el resto de la vida ”, afirmó al recordar los planes que imaginaba para ambos tras compartir 30 años de relación.

La artista aclaró que era consciente de los problemas que podían existir en su relación y que no ignoraba las dificultades que atravesaban. “ Obviamente, para que algo así pase es porque no todo está bien. No hay una ceguera de mi parte ”, señaló. Sin embargo, confesó que lo que más la sorprendió fue la falta de intención de encontrar una solución a sus diferencias. “ Me sorprendió que no hubiera voluntad de resolver ”, expresó al recordar el desenlace de su historia con Federico Salazar.

Ante las muestras de preocupación que ha recibido tras anunciar su separación, Katia Condos envió un mensaje a quienes la han visto afectada por este proceso. “ No se asusten de verme así, ya va a pasar. No me voy a quedar así. No hay forma que uno salga ileso, eso va a tomar un tiempo ”, manifestó. La actriz reconoció que superar una ruptura después de 30 años de relación requiere tiempo, pero aseguró que este momento difícil no durará para siempre.

La intérprete nacional ambién reflexionó sobre las dificultades que pueden surgir en una relación de larga duración y la importancia de buscar soluciones en conjunto para superar las crisis. “ A lo largo de la vida, una relación de tantos años tiene muchas crisis y la idea siempre es ver cómo la superamos ”, comentó. Con estas palabras, la actriz recordó que, desde su perspectiva, afrontar los problemas y encontrar la manera de resolverlos era parte fundamental de la vida en pareja.