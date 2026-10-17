Christian Cueva volvió a referirse al dinero que recibió durante su relación con Pamela López y que estaría vinculado a una deuda de S/80.000 con la madre de ella.
El deportista aseguró que cumplió con devolver el monto y rechazó los cuestionamientos sobre un presunto incumplimiento de pago.
Durante una entrevista para Amor y Fuego, Cueva explicó que entregó el dinero en efectivo a su expareja, quien debía trasladarlo a su madre.
“Cuando asistí al programa, dije que se lo entregué a la señora. Se lo volví a recalcar a mi abogada. Ahora, yo creo que, si la señora cree y quiere darle vuelta tanto a esta situación, pues que lo haga judicialmente, es sencillo”, declaró.
Sin embargo, el futbolista reconoció que no cuenta con un documento que permita acreditar la entrega del dinero. Pese a ello, insistió en que devolvió la suma completa y que Pamela López recibió el monto para hacérselo llegar a su madre.
Ante las versiones contrapuestas sobre el caso, Cueva planteó que la controversia se resuelva por la vía judicial si la otra parte considera que el compromiso económico sigue pendiente.
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