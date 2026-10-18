Natalie Vértiz no consiguió un lugar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los desfiles más destacados del sector de la moda y la lencería. La modelo y presentadora peruana confirmó que no participará en esta edición, luego de presentarse al casting presencial organizado por la reconocida marca estadounidense.

Mediante sus redes sociales, la conductora compartió cómo vivió el proceso de selección y expresó su agradecimiento a las personas que la apoyaron durante esta etapa. Pese a no obtener el resultado que deseaba, Natalie valoró la oportunidad de presentarse ante los representantes de la firma estadounidense y acercarse a una meta que anhelaba desde su adolescencia.

Tras conocer la decisión del casting, Vértiz compartió una reflexión en la que manifestó sentirse orgullosa de haber llegado a esa etapa, aunque no logró obtener un puesto en el desfile de Victoria’s Secret. Asimismo, destacó el valor personal de haber participado en el proceso de selección de una marca que admira desde hace varios años.

“ ¿Listas para el Superbowl chicas? Este año se siente diferente. Tuve la oportunidad de hacer el casting para Victoria’s Secret y aunque no llegué a esa pasarela, el simple hecho de haber estado ahí fue un sueño hecho realidad, ¡La pequeña yo estaría súper orgullosa! ”, escribió en sus redes sociales.

La exMiss Perú también recurrió a sus historias de Instagram para agradecer las muestras de afecto y el apoyo de sus seguidores durante el proceso. La modelo destacó que el cariño de su comunidad fue una de las partes más significativas de esta experiencia, independientemente del resultado que obtuvo en la audición.

“ Haber participado en el casting fue lindísimo y surreal, pero el cariño y el apoyo de ustedes fue lo mejor ”, sostuvo.

Finalmente, Natalie Vértiz compartió un mensaje sobre la importancia de atreverse a perseguir los objetivos profesionales, incluso cuando los resultados no son los esperados. “ ¡A veces el resultado no es el que esperábamos, pero lo intentamos, y eso es lo que vale! Ahora, a por el siguiente ”, añadió.