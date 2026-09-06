El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que el pleno de ese organismo aún no ha definido si los alcaldes que postulan como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 podrán asumir la alcaldía tras la renuncia de los aspirantes a ese puesto en sus listas, si es que estas resultan ganadoras.

La precisión se produjo ante la luz verde de candidaturas de alcaldes como primeros regidores, entre ellas la de Rafael López-Aliaga en Lima.

Pendiente

Burneo declaró a la prensa que el organismo electoral solo ha resuelto si un burgomaestre electo en 2022 puede postular ahora a la misma comuna como primer regidor.

“¿Puede participar un alcalde en ejercicio? La respuesta es que sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución, en las leyes y otros marcos normativos”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que el pleno no ha analizado si corresponde entregar las credenciales al primer regidor para que asuma la alcaldía, si su partido gana los comicios y este no tiene un aspirante a burgomaestre. “No ha sido materia del punto controvertido”, enfatizó.

Añadió que no es el momento de resolver tal controversia, debido a que el proceso aún se encuentra en la etapa de calificación de candidaturas, exclusiones y tachas.

En esa línea, el titular del JNE evitó anticipar qué decidiría el colegiado si más adelante debe pronunciarse sobre esta controversia.

“No puedo adelantar ninguna opinión respecto de ello, porque aún no ha sido materia del debate”, señaló.

Por otro lado, Burneo garantizó la independencia de los Jurados Electorales Especiales (JEE) al momento de resolver los expedientes, aunque recordó que sus pronunciamientos pueden ser revocados o precisados por el JNE.

“Siempre el jurado va a actuar conforme a la ley, a la Constitución y al marco normativo”, puntualizó.