Tras una desgastante batalla de un año y ocho meses en la ciudad de Lima, la menor Barinia V.C.(15) falleció en un nosocomio. Sus padres, Jaime V.C. y Eugenia C. denuncian que la muerte de su hija fue consecuencia de una presunta negligencia médica cometida durante un procedimiento de cauterización que derivó en peritonitis.

La lucha de la familia no solo estuvo marcada por el dolor de la enfermedad, sino también por una precaria situación económica. Mientras la madre permanecía las 24 horas al cuidado de la menor, el señor Jaime V. se dedicó incansablemente a la venta de caramelos en las calles para poder financiar las medicinas y el sustento diario de su hija enferma y su esposa.

​A pesar del esfuerzo constante y el apoyo solidario de vecinos y allegados, los gastos llegaron a superar los 200 soles diarios. Tras el deceso de la menor, los restos retornaron a Huancayo, donde la familia enfrenta ahora la imposibilidad de cubrir los costes de un nicho para darle sepultura, costo que asciende a 10 000 soles.

“Mi hija tenía el sueño de ser policía y hasta el último momento quería salir del hospital para estudiar”, dijo Euugenia.

​El entierro está programado para este miércoles al mediodía. Quienes deseen brindar ayuda económica a esta humilde familia pueden hacerlo al Yape: 916342568 (Eugenia C.) o acercarse directamente al Pasaje Tucuhuachana, Barrio Progreso - Uñas.