El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó la guía “Recomendaciones de consumo durante la visita del papa León XIV”, con información sobre los derechos de los consumidores ante el incremento de viajes y contratación de servicios previsto durante la llegada del sumo pontífice al Perú.

El documento aborda situaciones relacionadas con transporte aéreo, terrestre y fluvial, hospedajes, agencias de turismo, establecimientos de alimentos y comercio electrónico.

Según informó Indecopi, entre enero y agosto de 2026 se registraron 3466 reclamos vinculados al transporte aéreo, entre ellos casos por cancelaciones, incumplimientos o negativas de reembolso, falta de atención a reclamos y sobreventa de pasajes.

¿Qué derechos tiene un pasajero ante la sobreventa de un vuelo?

La guía explica que la sobreventa de pasajes, conocida como overbooking, está permitida bajo la normativa aplicable al transporte aéreo, pero las aerolíneas deben ofrecer alternativas a los pasajeros que resulten afectados.

Entre ellas se encuentra una compensación equivalente al 25 % del valor del trayecto incumplido, que puede entregarse en efectivo, bonos, millas u otras modalidades.

El pasajero también puede optar por abordar el siguiente vuelo disponible o solicitar la devolución total del pasaje.

¿Qué corresponde si un vuelo se retrasa?

Cuando la demora sea atribuible a la aerolínea, los derechos del pasajero varían de acuerdo con el tiempo de retraso.

Si el vuelo presenta una demora superior a dos horas, corresponde un refrigerio y una llamada gratuita.

Cuando el retraso supera las cuatro horas, se deben proporcionar además alimentos según el horario.

Si la demora excede las seis horas, la aerolínea debe contemplar hospedaje y traslado cuando corresponda, o el reembolso del pasaje, además de una compensación equivalente al 25 % del valor del trayecto incumplido.

¿Qué pasa si el vuelo es cancelado por mal tiempo?

En situaciones ajenas al control de la aerolínea, como condiciones climatológicas adversas, la empresa debe ofrecer al pasajero la posibilidad de reprogramar su vuelo o solicitar la devolución del dinero pagado.

Asimismo, las compañías deben mantener operativos sus canales de atención para informar a los usuarios sobre las modificaciones o medidas adoptadas.

Guía incluye hospedajes, agencias de viaje y otros servicios

Las recomendaciones difundidas por Indecopi no se limitan a los viajes en avión.

El documento también contiene información para usuarios de transporte terrestre y fluvial, hospedajes, agencias de turismo, establecimientos de alimentos y plataformas de comercio electrónico, servicios cuya demanda podría incrementarse durante las actividades relacionadas con la visita del papa León XIV.

La institución señaló que la finalidad de la guía es permitir que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan tomar decisiones informadas al contratar productos y servicios.