A puertas del bicentenario de la Obstetricia Peruana, los profesionales de Junín recuerdan la importancia de su labor frente a las complicaciones durante el embarazo. En el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen se registran más de 4,000 casos de trastornos hipertensivos del embarazo en lo que va del año, entre ellos preeclampsia, preeclampsia severa, eclampsia y síndrome de HELLP, patologías que constituyen una de las principales causas de morbilidad materna extrema en Junín.

La obs. Kelly Vidal Salcedo, jefa del Servicio de Obstetras, señaló que el establecimiento atiende entre 600 y 700 casos mensuales, varios de los cuales requieren ingreso a la UCI por las complicaciones.

“Actualmente, a nivel de nuestra región, la incidencia son los trastornos hipertensivos del embarazo. Son patologías que sí o sí conllevan a una complicación materna, a una morbilidad materna extrema, incluso a la muerte materna”, sostuvo.

Necesidades

La especialista advirtió que el déficit presupuestal limita la contratación de obstetras en zonas alejadas, dificultando la detección oportuna de complicaciones durante el embarazo. El obstetra Wildo León Lobos, decano del Colegio de Obstetras de la Región Centro, coincidió en la necesidad de reforzar la presencia de profesionales.

“Nos gustaría que las autoridades apuesten más por la carrera de obstetricia y aumenten más plazas profesionales”, manifestó.

León Lobos destacó el papel de los obstetras.

“Somos los pilares en la disminución de la muerte materna y estamos en los lugares más recónditos de la Amazonía, selva central y los Andes”, enfatizó.

La celebración por los 200 años de la Obstetricia en el Perú encuentra a Junín con una brecha: mientras el principal hospital materno infantil de la región reporta miles de casos de trastornos hipertensivos, los profesionales reclaman mayor presupuesto.