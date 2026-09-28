Tras una formación académica rigurosa en la música clásica y la ópera en Nueva York, Myriam Andrea Cisneros Linares, “Andre” para la escena artística, decidió regresar a sus raíces para explorar y grabar los sonidos tradicionales de nuestros pueblos andinos. Esta investigación culminó en una propuesta de fusión contemporánea que busca equilibrar la innovación con el respeto absoluto a la herencia cultural.

El resultado de su trabajo honesto e inspirador es una nominación a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Canción Raíz por “La Puñalá”, una composición que marca su camino hacia un estilo en el que viene trabajando desde hace 15 años. “Por mi padre, crecí escuchando a la Sonora Matancera, por mi madre música criolla y por mis hermanas, géneros más modernos como rock y el grunge. Siempre me ha gustado descubrir música nueva, por eso, cuando escuché nuestro folclore me llegó muy profundo”, dice Andre.

¿Por qué elegiste iniciar tu formación en la música clásica y cómo decidiste estudiar en el extranjero?

Inicialmente me enfoqué en la música clásica porque quería prepararme profesionalmente en una universidad de primer nivel en Estados Unidos. Fue así como postulé e ingresé a Juilliard School que es una de las mejores en la especialidad.

Juilliard está en Nueva York, ¿de qué manera esa ciudad influenció en tu visión musical?

Nueva York es la capital del mundo y me impresionó escuchar tantos idiomas y estilos musical es; siempre me preguntaba cómo sonarían estos elementos mezclados con mis raíces. Aunque la ópera y la música clásica son mi hogar y las bases de mi técnica, exponerme a tantos géneros me dio la libertad de pasar de la ópera al pop fusionado con sonidos peruanos.

¿Cómo se produjo ese proceso de reconectar con la música peruana y crear tu propio estilo de fusión? Tras pasar 10 años fuera, regresé a Perú y me fui por los pueblos de Ayacucho para convivir con los músicos locales y grabarlos. Entendí que la música no solo expresa sentimientos, sino que transmite una tradición cultural que cambia de pueblo en pueblo. Mi meta no era hacer algo puramente tradicional, sino desarrollar una fusión auténtica basada en mi propio criterio y visión, respetando de dónde vienen los sonidos.

Para una artista independiente, lograr una nominación a los Latin Grammy es un logro que se debe reconocer.

Durante varios años estuve postulando mi material hasta que los miembros de la Academia escucharon mi trabajo y decidieron apoyarlo, lo cual refleja el esfuerzo constante de construir una carrera destacada en el extranjero. Además, hoy los que estamos en la música no nos basta con apelar solo con el talento para destacar; los músicos debemos aprender de todo: editar videos, marketing, mezclar nuestras canciones, leer contratos, conocer al público y escribir para otros artistas.

La artista peruana Andre está nominada a los Latin Grammy2026 en la categoría Mejor Canción Raíz por “La Puñalá”, una composición que explora las posibilidades contemporáneas de la música de raíz y reúne diversas expresiones de la identidad musical latinoamericana. Foto Cortesía: Ada Linares

Estás nominada en una categoría nueva junto a figuras como Silvana Estrada y Jorge Drexler. ¿Qué significa para ti competir a ese nivel?

Es el segundo año de la categoría Mejor Canción Raíz y admiro profundamente el trabajo de todos los nominados. Es un orgullo compartir el reconocimiento con artistas consagrados como Silvana Estrada y Jorge Drexler, pero también con otros artistas independientes como yo. Más allá de lo que suceda en la premiación del 12 de noviembre, lo valioso es que esta nominación servirá para que mi música llegue a mucha más gente.

¿En base a tu experiencia existe espacio para propuestas nuevas en la industria musical actual?

Considero que sí existen espacios, aunque obviamente deberían abrirse más. Los músicos y artistas que están emergiendo no solo deben buscar llegar a un público masivo, sino primero definir su propio sonido y consolidar una identidad sonora e imagen única. Se trata de hacerse memorable e insistir con constancia, incluso cuando la gente piense que estás lanzando demasiadas canciones.

Queda trabajar duro y no dejarse avasallar por las tendencias musicales de moda.

Esta es una carrera de mucha perseverancia donde uno busca quedarse por un buen tiempo y no solo pasar un rato agradable.. Por mi parte, me alegra darle visibilidad a otros artistas peruanos independientes y colaborar con ellos, porque de eso se trata construir una industria: de ponernos en el mapa aprovechando que Perú es un país muy rico sonora, etnográfica y culturalmente.

Mencionas la perseverancia, algo fundamental en una época donde muchos creen que ser viral en TikTok significa un logro, cuando mantenerse es el verdadero mérito.

Así es; esta es la carrera de los 99 “no” frente a un solo “sí” que puede cambiarte la vida, por lo que hay que perseverar constantemente. Llevo 15 años en esta industria, la mayor parte en la música clásica, lo que ha implicado enormes sacrificios personales, como perderme cumpleaños, Navidades y Años Nuevos con mi familia.Incluso no pude estar presente cuando mi padre falleció y llegué después. Son momentos de mucho sacrificio, pero los asumo porque creo profundamente en mi trabajo y valoro la libertad artística de expresar lo que quiero con mi música.

¿Es más difícil desarrollarse en la actual industria musical siendo una artista independiente?

Depende mucho de los objetivos de cada artista. En mi caso, siempre he preferido mantenerme independiente porque me gusta tener el control sobre mis decisiones y experimentar. Sin embargo, no considero que estar con una discográfica sea algo malo si se alinea con lo que buscas. Como independiente, el trabajo es muy arduo: se duerme poco y se trabaja hasta los domingos, pero tengo la flexibilidad de manejar mi tiempo y mi carrera. No me cierro a trabajar con un sello en el futuro, pero tendría que ser bajo parámetros donde mi esencia, mis ideas y mi creatividad no se vean comprometidas

.

.