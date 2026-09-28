Las restricciones por las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026 comienzan hoy y serán aplicadas de manera progresiva hasta el domingo 4 de octubre, día del sufragio, recordó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La primera restricción empezó hoy a las 00:00 horas, con la que quedó prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto. Su incumplimiento puede generar multas de entre 10 y 100 UIT, aproximadamente entre 55 mil y 550 mil soles.

Asimismo, los mítines o reuniones políticas podrán realizarse hasta las 11:59 p. m. del jueves 1 de octubre.

Luis Ramos, vocero de la Dirección de Fiscalización del JNE, explicó que las organizaciones políticas y candidatos tienen como máximo hasta esa fecha para realizar sus cierres de campaña.

Incluso, este domingo 4, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., estarán prohibidas las reuniones de electores dentro de los 100 metros de los locales de votación.

Además, los aspirantes a alcaldes y gobernadores regionales podrán difundir propaganda electoral hasta las 11:59 p. m. del viernes 2 de octubre.

Y este sábado, a las 8:00 a. m., comenzará la “Ley Seca”, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas hasta las 8:00 a. m. del próximo lunes.