Un colectivero murió calcinado dentro de su unidad mientras descansaba en el paradero Primera de Pro, en Los Olivos. El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Panamericana Norte, en el sentido hacia el centro de Lima.

La víctima fue identificada por sus compañeros como Pedro Vega, de nacionalidad venezolana. Según un testigo, tres sujetos llegaron en una camioneta 4x4, rompieron las lunas con piedras, lo atacaron y luego incendiaron el vehículo.

Antes del ataque, un sujeto a bordo de una motocicleta se habría detenido cerca del lugar para realizar una llamada telefónica. Minutos después apareció la camioneta en la que se desplazaban los presuntos agresores.





¿Qué dijeron sus compañeros?

Los compañeros de Vega señalaron que los conductores de la zona son extorsionados desde inicios de 2026 por una banda que se identifica como ‘Los Mexicanos’. Los delincuentes les exigen S/40 semanales, pagos que son coordinados mediante un grupo de WhatsApp y realizados a través de un único código QR.

Según los transportistas, las amenazas aumentaron durante los últimos meses. Hace aproximadamente dos meses, los extorsionadores advirtieron que asesinarían a uno de los conductores si no cumplían con los pagos.

Pocos minutos después del ataque, los delincuentes enviaron un video del atentado al grupo de WhatsApp de los transportistas. Mientras los compañeros de la víctima declaraban ante los medios, recibieron nuevos mensajes en los que amenazaban con matar a otro conductor si continuaban hablando públicamente sobre el caso.

Foto: GEC.