El alcalde provincial encargado de Arequipa, Rolando Bedregal, culminará su gestión de 30 días sin concretar avances en los proyectos de los intercambios viales de la avenida Metropolitana, Ciudad Municipal y Colón-Guardia Civil.

A pocos días de dejar el cargo, admitió que estas iniciativas no estuvieron entre sus prioridades debido al corto tiempo que permaneció al frente de la comuna.“En lo que son los intercambios viales, si bien es cierto que algunos ya tienen presupuesto, faltan muchas observaciones en cuanto a los terrenos y a las municipalidades que tienen que dar las competencias necesarias. Es un trabajo más largo y no es que no esté dentro de mi plan de trabajo, sino que yo trabajo en 30 días y tengo que abocarme a lo que tengo que hacer”, señaló.

Respecto al intercambio vial de la avenida Metropolitana, Bedregal confirmó que el proyecto continúa entrampado por temas vinculados a competencias y autorizaciones municipales, sin que durante su gestión se hayan producido avances que permitan encaminar su ejecución.

El burgomaestre reconoció además que las tres obras permanecieron en etapa de gestión y no registraron inicio alguno durante su administración. Indicó que se trata de proyectos de largo plazo, cuya continuidad quedará en manos de la gestión de Ruccy Oscco.

Bedregal argumentó que su administración se concentró en asuntos que podían resolverse dentro de su breve periodo de gobierno. Por ello, priorizó la atención de asentamientos humanos, la entrega de títulos y la agilización de diversos trámites municipales.

Asimismo, mencionó la autorización que debe emitir la Municipalidad Provincial de Arequipa para la construcción de la ruta de Loncco, proyecto que se trabajó de manera coordinada con el Gobierno Regional de Arequipa .