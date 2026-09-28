Hoy se cumple exactamente una semana desde que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debía aprobar un dictamen sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta la fecha, el grupo que dirige Giannina Avendaño de Juntos por el Perú (JP) no ha debatido ningún texto.

Si bien no hay un plazo obligatorio para que la comisión dictamine, el Reglamento del Congreso señala que cuando un presidente envíe un proyecto con carácter de urgencia, el plazo para que una comisión emita el dictamen es de hasta 15 días hábiles.

Y todo indica que no existen los ánimos desde ese bloque de la izquierda para dar prioridad al requerimiento que presentó el Gobierno de Keiko Fujimori.

Giannina Avendaño, presidenta de la Comisión de Constitución, no convocó a sesión para hoy. Foto: Andina.

TIEMPOS

El 31 de agosto, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto para delegar facultades legislativas por 120 días.

Cuando el documento llegó a la Comisión de Constitución, esta distribuyó el material en las 12 comisiones ordinarias para que cada una de ellas emita una opinión sobre si otorgar o no facultades.

Todas las comisiones ya emitieron una opinión.

Las comisiones que rechazaron dar facultades son las de Energía y Minas; Producción; Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital; Infraestructura, Vivienda y Transportes; Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Derechos Humanos; Defensa del Consumidor y Economía.

Las comisiones que recomiendan dar facultades son las de Ambiente, Defensa y Desarrollo Agrario.

Mientras que la Comisión de Modernización del Estado aprobó un informe que concluyó otorgar facultades, en parte, al Poder Ejecutivo.

Así, entre la semana del lunes 21 al viernes 25 de setiembre, Constitución tendría que haber sesionado para evaluar las recomendaciones de otros grupos y elaborar un dictamen.

Esa semana era de representación. Sin embargo, la Junta de Portavoces acordó exonear a los integrantes de ese grupo por la prioridad de las facultades.

A pesar de ello, Avendaño no convocó a una sesión ordinaria, sino que hizo la convocatoria a una audiencia pública para analizar el pedido.

Dicha audiencia contó con moderadores y panelistas, pero también con ciudadanos que mostraron su discoformidad por los comentarios de algunos presentadores.

Otro dato no menor es que la Comisión de Constitución sesiona los lunes de manera ordinaria. Sin embargo, en la agenda del Congreso de la Cámara de Diputados no figura ninguna sesión.

Además, Correo consultó con uno de los integrantes titulares del grupo de trabajo, quien confirmó que no recibió ninguna citación para asistir hoy a la sesión.

Este medio también consultó con el equipo de la diputada Avendaño, presidenta de la Comisión, para saber por qué no se ha convocado al grupo.

Un asesor de su despacho indicó no saber el motivo.

COMPARACIONES

En los últimos años, los gobiernos presentaron facultades en diferentes materias con diferentes respuestas, aunque con un tiempo similar.

Por ejemplo, Alejandro Toledo solicitó facultades el 8 de enero de 2003 con carácter de urgencia para legislar sobre terrorismo y seguridad ciudadana.

Debido a la urgencia del tema, el pedido fue exonerado de pasar por comisión y se elevó directamente al Pleno.

Se aprobó el mismo día con 58 votos a favor, 40 en contra y cuatro abstenciones.

El expresidente Alan García presentó un pedido de facultades el 24 de noviembre del 2006 en materia tributaria.

El pedido pasó por comisiones, aunque de manera exprés.

Así, el documento fue aprobado el 14 de diciembre de 2006, es decir, tuvo el visto bueno del Pleno en tan solo 20 días.

Fueron 62 votos a favor y 40 en contra.

El gobierno de Ollanta Humala recibió las facultades a los 22 días. (Foto: Congreso)

Por su parte, Ollanta Humala persentó un pedido para reestructurar el sector social y emitir la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer.

El proyecto ingresó el 31 de agosto de 2011 y se aprobó el 22 de setiembre de ese mismo año, es decir, en 22 días se resolvió.

Pasó por comisiones de forma prioritaria y fue aprobado por 70 votos.

Cabe precisar que el pedido original de Humala era tener esas facultades por 120 días, pero las comisiones redujeron el plazo a 60 días.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó facultadores en materia de reactivación económica y formalización el 8 de setiembre de 2016.

Su solicitud pasó por comisiones y con la presencia de ministros en las sesiones.

Finalmente, se aprobó el 29 de setiembre de 2016, es decir, 21 después. Sin embargo, la aprobación que recibió 99 votos en el Pleno sufrió por lo menos 20 modificaciones técnicas y redujo el plazo de 120 días a 90 días para legislar. Martín Vizcarra solicitó facultades en materia tributaria, financiera, gestión económica, reconstrucción, entre otros aspectos.

Su petición se aprobó 48 días después de su presentación y tuvo un intenso debate en comisiones.

Si bien el Pleno le dio facultades por 60 días, el mismo tiempo que solicitó, se quitaron algunas facultades y también se hicieron varias modificaciones.

Finalmente está el caso de Pedro Castillo, quien solicitó facultades en materia tributaria.

Su pedido fue aprobado en el pleno con 96 votos y sufrió varios recortes, porque el Congreso le denegó gran parte de la reforma fiscal que solicitó.

El proyecto de facultades pasó por un debate técnico, pero fue aprobado 51 días después.

Al Gobierno de Pedro Castillo le aprobaron las facultades luego de 50 días. (Foto: archivo GEC)

ANÁLISIS

Para el analista político César Campos, la demora en el debate del pedido de facultades es la marca que deja JP frente a los temas que plantee el Ejecutivo.

“Ellos van a amparar esta demora en que deben hacer consultas a sectores organizados, a más comisiones y a la sociedad civil, o están haciendo audiencias. Pero esto se torna grave”, indicó.

En diálogo con Correo, Campos recordó que algunos integrantes del bloque de izquierda ya se ha mostrado a favor de dar facultades en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el Fenómeno El Niño, entonces, la demora para presentar un dictamen obedece a una actitud no solo obstruccionista, sino de boicot en contra del país.

“Las facultades son herramientas que necesita el Ejecutivo para actuar”, sostuvo.

Además, consideró que 15 días para aprobar el dictamen en la Comisión de Constitución era un plazo posible si se trabaja con intensidad.

“Es un tiempo suficiente, no creo que se necesiten más de dos semanas, estamo ante una emergencia”, apuntó.