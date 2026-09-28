Los detectives del Área de Robos de la Divincri Arequipa intervinieron ayer, a las 08:00 horas, a Jorge Zapana Huancoyllo (50) y José Zapana Vizcarra (27), investigados por el presunto delito de robo agravado y sospechosos de integrar la banda criminal “Los Pepas de la Progreso.

La operación policial se realizó en la cuarta cuadra de la avenida Progreso, en el distrito de Miraflores, donde los agentes ubicaron dos automóviles que presuntamente eran utilizados para simular el servicio de taxi y facilitar robos bajo la modalidad conocida como “pepeo”.

De acuerdo con las investigaciones policiales, en el vehículo de placa Z1N-259 fue intervenido Jorge Zapana, quien se encontraba revisando las pertenencias de un hombre de 38 años, identificado como Juan, que permanecía inconsciente en el asiento del copiloto.

En la parte posterior del automóvil estaba José Zapana, quien manipulaba un teléfono celular que sería de la víctima. Juan fue trasladado al hospital Honorio Delgado para recibir atención médica. Como parte de las diligencias, los investigadores obtuvieron muestras para un examen toxicológico con el objetivo de determinar si la víctima había ingerido alguna sustancia que le provocó la pérdida de conocimiento.

Durante la inspección de los vehículos de placas Z1N-259 y V5C-540, los policías hallaron en este último S/320 en efectivo, diez tarjetas de débito de diferentes entidades bancarias y cuatro teléfonos celulares.

También encontraron un vaso descartable con una sustancia blanquecina y dos pastillas de clonazepam, elementos que fueron incorporados a la investigación.

La Policía informó que ambos intervenidos registrarían antecedentes por denuncias de robos cometidos bajo la misma modalidad de “pepeo”.