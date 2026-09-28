El papa León XIV llamó este lunes 28 de septiembre a los países europeos a apostar por el diálogo y la negociación para alcanzar la paz, en medio de las tensiones internacionales y de la guerra que continúa en Ucrania.

Durante un encuentro celebrado en Metz, en la última etapa de su viaje apostólico a Francia, el pontífice sostuvo que es necesario impulsar negociaciones con audacia y estar dispuestos a ceder posiciones en favor de la paz. La Santa Sede confirmó que el encuentro estuvo dedicado a reflexionar sobre “las raíces de Europa por la paz y la unidad”.

León XIV advierte sobre la “ilusión” del rearme

En su discurso, León XIV recordó que la guerra ha regresado a territorio europeo y defendió la necesidad de resolver las diferencias mediante el encuentro y no mediante el conflicto.

El papa señaló que Europa puede aprender de la experiencia de Robert Schuman, uno de los considerados padres fundadores del proyecto europeo, y advirtió que la búsqueda de la paz no debe confundirse con un “pacifismo ingenuo”, pero tampoco con la idea de que el rearme constituye por sí mismo una respuesta.

El pontífice también cuestionó el deterioro de las relaciones internacionales y afirmó que actualmente las relaciones humanas y entre Estados se vuelven “cada vez más bárbaras”.

Frente a ese escenario, defendió el derecho internacional y el multilateralismo como mecanismos para garantizar relaciones de igualdad entre los Estados y contener las aspiraciones de dominación que pueden derivar en conflictos.

Papa defiende acogida a migrantes y refugiados

León XIV también abordó durante su intervención los desafíos sociales que atraviesa Europa y defendió una respuesta basada en el respeto a la dignidad humana.

El mensaje se produce durante un viaje en el que el papa ha destacado la importancia de la convivencia, la integración y la construcción de sociedades capaces de proteger a las personas más vulnerables.

En Metz, el pontífice volvió además sobre una de las principales líneas de su viaje: la construcción de la paz mediante el diálogo y la cooperación entre pueblos, religiones y Estados. Durante un encuentro interreligioso previo, sostuvo que las distintas tradiciones religiosas tienen la responsabilidad de contribuir a la fraternidad y de rechazar cualquier utilización de la religión para justificar la violencia.

Metz, última escala del viaje del papa a Francia

La elección de Metz tiene una fuerte carga histórica. La ciudad, ubicada cerca de la frontera con Alemania, ha sido escenario de disputas entre ambos países y está vinculada a la figura de Robert Schuman.

El viaje de León XIV a Francia se desarrolló entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026 e incluyó actividades en París, Lourdes y Metz, además de una visita a la sede de la UNESCO. El programa oficial contempló para este lunes un encuentro interreligioso, la reunión dedicada a Europa, una misa en la catedral de San Esteban y posteriormente el regreso del pontífice a Roma.

Durante su visita, León XIV ha colocado la paz como uno de los ejes de sus intervenciones. Al iniciar el viaje, afirmó que llegaba a Francia con el propósito de proclamar un mensaje de paz en un momento de especial importancia internacional.