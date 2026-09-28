A French Air Force Dassault Rafale C fighter jet is seen through a window of the aircraft carrying Pope Leo XIV from Lourdes to Metz on the last day of his four-day visit to France, on September 28, 2026. (Photo by Gregorio Borgia / POOL / AFP)
Papa León XIV en Francia: pontífice viaja en cabina de un Airbus A320 escoltado por un caza Rafale (Foto: AFP)

Papa León XIV en Francia: pontífice viaja en cabina de un Airbus A320 escoltado por un caza Rafale (Foto: AFP)

  • A French Air Force Dassault Rafale C fighter jet is seen through a window of the aircraft carrying Pope Leo XIV from Lourdes to Metz on the last day of his four-day visit to France, on September 28, 2026. (Photo by Gregorio Borgia / POOL / AFP)
    1 / 7

    A French Air Force Dassault Rafale C fighter jet is seen through a window of the aircraft carrying Pope Leo XIV from Lourdes to Metz on the last day of his four-day visit to France, on September 28, 2026. (Photo by Gregorio Borgia / POOL / AFP)

  • This handout photo taken on September 28, 2026 and released by the Vatican press office, Vatican Media, shows Air France pilot Clemence Coussonneau (R) and her co-pilot speaking with Pope Leo XIV in their Airbus A320 aircraft cockpit prior to land at the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Simone RISOLUTI / Vatican Media " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    2 / 7

    This handout photo taken on September 28, 2026 and released by the Vatican press office, Vatican Media, shows Air France pilot Clemence Coussonneau (R) and her co-pilot speaking with Pope Leo XIV in their Airbus A320 aircraft cockpit prior to land at the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Simone RISOLUTI / Vatican Media " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

  • This handout photograph taken on September 28, 2026 and released by France's Armee de l'Air et de l'Espace shows Pope Leo XIV in the cockpit of an Airbus A320 aircraft, flanked by a French Armee de l'Air Rafale fighter jet en route to the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. Pope Leo XIV spent about 30 minutes in the cockpit of the aircraft that flew him from Lourdes to Metz on September 28, Air France told AFP. (Photo by Handout / Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Armee de l'Air et de l'Espace Francaise " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    3 / 7

    This handout photograph taken on September 28, 2026 and released by France's Armee de l'Air et de l'Espace shows Pope Leo XIV in the cockpit of an Airbus A320 aircraft, flanked by a French Armee de l'Air Rafale fighter jet en route to the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. Pope Leo XIV spent about 30 minutes in the cockpit of the aircraft that flew him from Lourdes to Metz on September 28, Air France told AFP. (Photo by Handout / Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Armee de l'Air et de l'Espace Francaise " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

  • This handout photograph taken on September 28, 2026 and released by France's Armee de l'Air et de l'Espace shows Pope Leo XIV in the cockpit of an Airbus A320 aircraft, flanked by a French Armee de l'Air Rafale fighter jet en route to the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. Pope Leo XIV spent about 30 minutes in the cockpit of the aircraft that flew him from Lourdes to Metz on September 28, Air France told AFP. (Photo by Handout / Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Armee de l'Air et de l'Espace Francaise " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    4 / 7

    This handout photograph taken on September 28, 2026 and released by France's Armee de l'Air et de l'Espace shows Pope Leo XIV in the cockpit of an Airbus A320 aircraft, flanked by a French Armee de l'Air Rafale fighter jet en route to the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. Pope Leo XIV spent about 30 minutes in the cockpit of the aircraft that flew him from Lourdes to Metz on September 28, Air France told AFP. (Photo by Handout / Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Armee de l'Air et de l'Espace Francaise " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

  • Pope Leo XIV disembarks from the plane upon arrival at the Metz�Nancy�Lorraine Airport, in Metz northeastern France on September 28, 2026 on the last day of his visit to France. (Photo by ROMEO BOETZLE / AFP)
    5 / 7

    Pope Leo XIV disembarks from the plane upon arrival at the Metz�Nancy�Lorraine Airport, in Metz northeastern France on September 28, 2026 on the last day of his visit to France. (Photo by ROMEO BOETZLE / AFP)

  • This handout photograph taken on September 28, 2026 and released by France's Armee de l'Air et de l'Espace shows Pope Leo XIV in the cockpit of an Airbus A320 aircraft, flanked by a French Armee de l'Air Rafale fighter jet en route to the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. Pope Leo XIV spent about 30 minutes in the cockpit of the aircraft that flew him from Lourdes to Metz on September 28, Air France told AFP. (Photo by Handout / Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Armee de l'Air et de l'Espace Francaise " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    6 / 7

    This handout photograph taken on September 28, 2026 and released by France's Armee de l'Air et de l'Espace shows Pope Leo XIV in the cockpit of an Airbus A320 aircraft, flanked by a French Armee de l'Air Rafale fighter jet en route to the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. Pope Leo XIV spent about 30 minutes in the cockpit of the aircraft that flew him from Lourdes to Metz on September 28, Air France told AFP. (Photo by Handout / Armee de l'Air et de l'Espace francaise / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / Armee de l'Air et de l'Espace Francaise " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

  • This handout photo taken on September 28, 2026 and released by the Vatican press office, Vatican Media, shows Air France pilot Clemence Coussonneau (R) and her co-pilot speaking with Pope Leo XIV in their Airbus A320 aircraft cockpit prior to land at the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Simone RISOLUTI / Vatican Media " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
    7 / 7

    This handout photo taken on September 28, 2026 and released by the Vatican press office, Vatican Media, shows Air France pilot Clemence Coussonneau (R) and her co-pilot speaking with Pope Leo XIV in their Airbus A320 aircraft cockpit prior to land at the Metz�Nancy�Lorraine Airport in Metz, northeastern France, on the last day of th Pope visit to France. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Simone RISOLUTI / Vatican Media " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

El papa León XIV protagonizó una particular imagen durante el último día de su visita a Francia, este domingo 28 de septiembre de 2026. El pontífice viajó en la cabina de un Airbus A320 mientras la aeronave era acompañada por un caza Rafale de la Fuerza Aérea y Espacial francesa.

Lee: León XIV se reune con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y se compromete a evitar nuevos casos

León XIV permaneció 30 minutos en la cabina

La fotografía, tomada y difundida por la Fuerza Aérea y Espacial de Francia, muestra a León XIV en la cabina mientras el avión se dirigía hacia el aeropuerto de Metz-Nancy-Lorena, en el noreste francés.

El papa permaneció aproximadamente 30 minutos en la cabina del avión que lo trasladó desde Lourdes hasta Metz, informó Air France a la agencia AFP.

El vuelo se realizó durante la última jornada de la visita de León XIV a Francia.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS