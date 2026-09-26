Se acaba de dar a conocer que el Gobierno autorizó la transferencia de S/1.8 millones a siete municipalidades de Lambayeque, Ucayali y Cajamarca, con el objetivo de financiar las labores de limpieza pública y recojo de residuos sólidos durante la visita del papa León XIV al Perú.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 203-2026-EF, publicado este sábado en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

El dinero será transferido desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los municipios beneficiados son las municipalidades distritales de Zaña, La Victoria y Pimentel, además de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en Lambayeque; Yarinacocha y Manantay, en Ucayali; y la Municipalidad Provincial de Santa Cruz, en Cajamarca.

Las autoridades locales tendrán cinco días calendario, desde la vigencia del decreto, para aprobar mediante resolución la desagregación de los recursos.