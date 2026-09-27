La visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, podría generar un impacto económico de entre US$80 millones y US$100 millones, principalmente por el movimiento de turistas nacionales y extranjeros, estimó la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú).

El gerente general del gremio, Fredy Gamarra, señaló que el gasto dependerá de factores como el alojamiento, alimentación, transporte y permanencia de los visitantes que llegarán para participar en las actividades del pontífice.

“Los cálculos están entre 80 y 100 millones de dólares, depende mucho del tipo de gasto, si se van a alojar en hoteles, pero en general el turista que viene siempre gasta y no viene por una noche, pero va a ser un impulso importante al turismo en el mes de noviembre”, declaró a TV Perú.

La agenda oficial contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de su llegada y despedida por el Callao. El programa difundido recientemente establece su arribo el 11 de noviembre y su partida hacia Roma el 16.

Esperan hasta 300 mil visitantes extranjeros

Gamarra proyectó que durante la visita papal podrían movilizarse alrededor de tres millones de personas, entre residentes y viajeros.

Respecto al turismo receptivo, estimó que podrían llegar unos 250 mil visitantes extranjeros, aunque señaló que existe la expectativa de alcanzar los 300 mil.

Entre los principales mercados emisores mencionó a Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Argentina.

A diferencia de la visita del papa Francisco en enero de 2018, Ahora Perú considera que esta vez podría existir un mayor movimiento desde países vecinos, debido a que León XIV llegará al Perú luego de visitar Uruguay y Argentina. El Vaticano confirmó que el viaje sudamericano incluye Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre.

“Esta vez va a ser diferente. Los turistas chilenos lo van a tener relativamente cerca en Cusco y en Lima”, sostuvo Gamarra.

Hoteles registran alta demanda por visita del Papa

El representante de Ahora Perú indicó que algunos hoteles ya se encuentran copados ante la expectativa generada por la visita.

Si bien Lima dispone de una amplia infraestructura hotelera, Gamarra advirtió que ciudades como Chiclayo, Cusco y Pucallpa tienen una capacidad más limitada para absorber fuertes incrementos de visitantes.

Por ello, recomendó a quienes planeen viajar contratar alojamientos y servicios turísticos formales registrados en los directorios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y de las autoridades regionales competentes.

También recordó que las actividades encabezadas por el papa León XIV son gratuitas y que no se requiere pagar entradas para participar en ellas.

Noviembre también tendrá evento mundial de gastronomía

El sector turístico tendrá otro importante movimiento durante noviembre con la realización de The World’s 50 Best Restaurants 2026, cuya edición mundial se celebrará por primera vez en el Perú y en Sudamérica.

El evento se desarrollará en Lima del 2 al 4 de noviembre y reunirá aproximadamente a 1.200 chefs, periodistas, líderes de opinión, creadores de contenido y representantes del sector gastronómico procedentes de más de 34 países. PromPerú estima que generará un movimiento económico cercano a US$2 millones.

La coincidencia de ambos acontecimientos durante noviembre podría favorecer actividades relacionadas con alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios turísticos.

Turismo peruano todavía busca recuperar cifras prepandemia

Gamarra también se refirió a la recuperación del turismo peruano en el marco del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre.

Según explicó, el ingreso de divisas ya superó los niveles registrados antes de la pandemia, aunque el número de visitantes internacionales todavía no alcanza las cifras de 2019.

En ese año, el Perú recibió alrededor de 4,37 millones de turistas internacionales, de acuerdo con información oficial de Mincetur.

En 2024, el país recibió 3,25 millones de turistas internacionales y los ingresos por turismo receptivo alcanzaron US$4.860 millones, monto que ya superaba en 3,3% el nivel de divisas de 2019.

Gamarra señaló que destinos como Cusco muestran una recuperación más avanzada, pero otras ciudades aún permanecen por debajo de los niveles previos a la pandemia.

El representante de Ahora Perú estimó que el país podría recuperar completamente sus cifras de visitantes internacionales hacia 2028.