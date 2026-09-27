El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el Proyecto Especial Chavimochic (PECh) contará con un presupuesto de S/ 500 millones para 2027. Estos recursos serán invertidos en la ejecución de las obras de la III Etapa.

Además, desde el Ejecutivo se confirmó que la culminación de la Presa Rafael Quevedo Flores (ex Palo Redondo) se aproxima a una fase decisiva. El MIDAGRI precisó que para noviembre de 2026 prevé suscribir el contrato que permitirá ejecutar el saldo de obra de la presa y sus obras conexas, componente central de la primera fase de la III Etapa. Esto se realizará bajo el acuerdo Gobierno a Gobierno entre Perú y Canadá.

AVANCE

Actualmente, la presa registra 70 % de avance físico y constituye la principal infraestructura de almacenamiento y regulación del sistema. El componente EPC-01 comprende la culminación de una presa de enrocado con cara de concreto de 97 metros de altura, además de obras hidráulicas asociadas. Su conclusión permitirá disponer de una infraestructura de regulación fundamental para fortalecer la seguridad hídrica del sistema y acompañar el desarrollo agrícola de La Libertad.

Para el gerente del PECh, Jhon Cabrera Carlos, la presa representa el corazón regulador de la III Etapa: una infraestructura capaz de almacenar y administrar el recurso hídrico para que el sistema pueda responder con mayor seguridad, oportunidad y eficiencia a las demandas futuras.

“La presa Rafael Quevedo es el corazón regulador de la III Etapa. Culminarla significa potenciar una infraestructura estratégica y acercar a Chavimochic a la seguridad hídrica que necesita para seguir transformando el territorio”, manifestó el funcionario.

Terminar Palo Redondo permitirá cerrar uno de los capítulos pendientes más importantes de Chavimochic.

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