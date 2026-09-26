Las autoridades en la región La Libertad están centrando sus esfuerzos en la ejecución de obras de prevención ante el fenómeno El Niño en cauces de ríos y quebradas. Sin embargo, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha lanzado una alerta para girar la mirada y poner más atención a un sector también vulnerable como es el de salud.

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Los técnicos del referido centro de análisis, han identificado que 262 de las 315 postas médicas y centros de salud del primer nivel de atención administrados por el Gobierno Regional de La Libertad se encuentran en distritos declarados en estado de emergencia, de acuerdo con el último plan de acción del Ministerio de Salud (Minsa).

Esto significa que el 83% de la red primaria de salud está expuesta a posibles daños por las intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Este escenario podría afectar la capacidad de respuesta sanitaria de la región.

RIESGO PERMANENTE

“La interrupción de la atención en estas postas y centros de salud puede afectar el tratamiento de enfermedades frecuentes y la continuidad de tratamientos médicos. Además, cuando un establecimiento deja de operar, la población debe trasladarse a otros puntos de atención, que también pueden enfrentar una mayor demanda durante una emergencia”, explicó Carlos León, economista de REDES.

El especialista sostiene que los antecedentes muestran que esta exposición ante eventos climáticos de magnitud ya ha tenido consecuencias en la infraestructura sanitaria.

En efecto, durante la temporada de lluvias 2022-2023, 128 de estos establecimientos, equivalentes al 40.6% del total regional, fueron afectados por aniegos, filtraciones y daños en equipos médicos. Asimismo, durante el El Niño de 2017, entre enero y mayo, 164 establecimientos de salud resultaron afectados.

El investigador señaló que los efectos también alcanzan a las familias. De acuerdo con reportes del Banco Mundial y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la interrupción de los servicios de salud durante desastres puede generar mayores gastos para los hogares y prolongar los periodos de enfermedad, con efectos sobre la asistencia al trabajo y los ingresos familiares.

A este riesgo sobre la infraestructura se suma una mayor probabilidad de enfermedades asociadas a las condiciones climáticas como es el dengue.

ACCIONES

Ante este contexto, Gerardo Florián Gómez, gerente regional de Salud de La Libertad, informó que ya se han elaborado 85 fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para intervenir y estar preparados.

“Se están realizando trabajos de saneamiento de la infraestructura que se ha visto afectada en algún momento por lluvias y nos estamos preparando para evitar alguna complicación durante El Niño”, acotó.

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