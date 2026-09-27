La región Junín registra 30 incendios forestales durante el año 2026, los cuales han afectado extensas áreas de vegetación, cultivos, flora y fauna silvestre, informó el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez Loaiza.

El funcionario advirtió que gran parte de estos siniestros se origina por intervención humana, principalmente debido a la quema de pastos secos que luego se sale de control.

“Los incendios son provocados por la misma acción del hombre. Las personas, por querer quemar los pastos secos, encienden el fuego y luego se sale de control, pero nadie los sanciona pese a que están afectando el medio ambiente, además de destruir la flora y fauna silvestre”, señaló Vásquez.

Tres incendios forestales en solo dos días

La situación se agravó en los últimos días con el reporte de tres incendios forestales en un periodo de apenas dos días.

Uno de los últimos siniestros ocurrió en el sector Las Lomas, en el distrito de Chilca, mientras que un día antes se registró otro incendio en Sapallanga.

Asimismo, en la zona de Puquio, en Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, un incendio afectó más de cinco hectáreas de pastizales y cultivos.

El fuego comenzó aproximadamente a las 2:00 p. m. del lunes 21 de septiembre y fue controlado horas después por comuneros de la zona.

Otro incendio forestal se produjo el 28 de agosto en Llocllapampa, provincia de Jauja.

Incendios se reportaron en varias provincias de Junín

Durante el año también se han registrado emergencias de este tipo en diferentes puntos de la región.

En la provincia de Yauli se reportaron incendios en Huayhuay y Marcapomacocha, mientras que también hubo emergencias en Pichanaqui, Tarma, La Unión y Huaricolca.

En la provincia de Huancayo se registraron casos en Santo Domingo de Acobamba, Ingenio, Pucará y Chongos Alto.

En Satipo, se reportaron incendios en Pampa Hermosa, Río Tambo y Mazamari.

Por su parte, en Jauja se registraron siniestros en Huaripampa, Tunanmarca, Pancán y Molinos.

Piden denunciar y sancionar a responsables

Ante el incremento de incendios, Vásquez Loaiza pidió que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) intervenga para identificar y denunciar a los responsables de provocar estos siniestros.

El artículo 310 del Código Penal establece penas de entre tres y seis años de prisión para quien, sin autorización de la autoridad competente, destruya, queme, dañe o tale bosques u otras formaciones boscosas.

Asimismo, la normativa forestal considera como infracciones muy graves provocar incendios forestales y realizar la quema de recursos que forman parte del patrimonio forestal.

Para 2026, el valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es de S/ 5,500, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF.

El Gobierno Regional de Junín recomendó a la población no realizar fogatas ni quemas cerca de zonas con vegetación, debido a que una llama puede propagarse rápidamente y provocar un incendio forestal.