El papa León XIV pidió este domingo a los obispos franceses “perseverar” en las acciones de prevención y reparación frente a los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia, durante una reunión celebrada en Lourdes.

El pronunciamiento se produjo horas antes de que el pontífice estadounidense-peruano se reúna con siete víctimas de agresiones sexuales como parte de su viaje apostólico por Francia.

“En los últimos años, han afrontado con determinación el doloroso flagelo de los abusos contra personas menores (...) Es necesario perseverar en el camino emprendido, manteniendo la máxima vigilancia”, señaló León XIV ante la Conferencia Episcopal Francesa, según informó el Vaticano.

León XIV se reunirá con siete víctimas en Lourdes

Antes de ingresar al encuentro con los obispos, el papa oró ante una fotografía de la escultura “El niño que llora”, instalada hace cinco años como símbolo para recordar a las víctimas de agresiones sexuales dentro de la Iglesia.

La crisis de abusos ha golpeado duramente a la Iglesia católica francesa. Un informe independiente publicado en 2021 estimó que alrededor de 330 mil menores fueron víctimas de abusos sexuales en instituciones vinculadas a la Iglesia en Francia desde 1950.

Tras la publicación de aquel informe, los obispos franceses impulsaron mecanismos independientes destinados al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Sin embargo, posteriormente continuaron apareciendo denuncias vinculadas a instituciones y personalidades religiosas, entre ellas las acusaciones contra el fallecido abate Pierre y casos registrados en colegios católicos.

La visita de León XIV contempla este domingo un encuentro privado de aproximadamente una hora con siete sobrevivientes de abusos sexuales, seleccionados para representar distintas experiencias, según había adelantado la Conferencia Episcopal Francesa.

Víctimas reclaman “verdad, justicia y reparación”

La composición del grupo que se reunirá con el pontífice también generó críticas entre algunas organizaciones de víctimas que no fueron incluidas.

Las siete personas seleccionadas señalaron mediante un comunicado que “dialogar no significa avalar” y que ser recibidas por el papa no supone renunciar a sus demandas.

Los colectivos reclaman mayores medidas para prevenir nuevos casos, investigar las denuncias y garantizar mecanismos independientes de reparación.

Durante una misa multitudinaria celebrada este domingo en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, León XIV también llamó a someterse “humildemente a la mirada purificadora del Señor” para sanar los “dolorosos extravíos” cometidos.

Escándalos de abusos marcan visita papal a Francia

El viaje de León XIV a Francia se desarrolla entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026 e incluye París, Lourdes y Metz.

La Santa Sede y la Iglesia francesa habían adelantado antes de la visita que el encuentro con sobrevivientes de abusos sexuales sería uno de los momentos centrales de la agenda del pontífice.

El informe independiente publicado en 2021 estimó que cerca de 330 mil menores sufrieron abusos en instituciones católicas francesas durante siete décadas, un dato que desencadenó una profunda crisis institucional y nuevas exigencias de reparación.

León XIV concluirá su viaje este lunes en Metz, ciudad ubicada en el noreste de Francia, donde tiene previsto pronunciar un discurso centrado en la paz y Europa.