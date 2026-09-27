Hoy, domingo 27, se jugarán los partidos de ida de la etapa semifinal de la Copa Caliente de la Liga, donde los equipos de Alianza Atlético, Sport Boys, ADT y Sporting Cristal, lucharán por llevarse el máximo galardón de este primer torneo nacional que agrupó a treinta y cuatro equipos de las Ligas 1 y 2.

Hoy, desde la una de la tarde, en el Estadio Miguel Grau del Callao, Sport Boys recibe a los “Churres” en el primer tope por la semifinal, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA, ya que la Liga 1 entrará en un descanso debido a los amistosos de la Selección Peruana.

El partido de vuelta se disputará en el mes de octubre, de donde saldrán los 2 finalistas que disputarán al siguiente mes de noviembre el título nacional.

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LOS “CHURRES”

El cotejo será dirigido por el árbitro Joel Alarcón, en el VAR estará Lenin Montalbán y el asistente del VAR será Raúl López.

Cabe señalar que por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Sport Boys derrotó en la tanda de penales al Atlético Grau de Piura, ganándoles por 4-3, luego de igualar 2-2 en los descuentos del tiempo reglamentario.

Por su parte, el cuadro sullanero que dirige el técnico argentino Federico Urciuoli, también venció por los tiros de los doce pasos al UTC de Cajamarca por 6-5 en una definición ajustada y que tuvo como protagonista al portero Daniel Prieto que atajó tres penales que le dieron la clasificación a semifinales, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

De no medir inconvenientes, el “Vendaval del norte” formaría con: Prieto, Perleche, Guzmán, Suárez, Mendieta, Delgado, Flores, Pérez, Del Castillo, Valladolid e Ingratti.

Mientras tanto, el equipo “rosado” que es dirigido por el técnico Carlos Desio enviaría a: Nolasco, Alfani, Zambrano, Dulanto, Loyola, Gonzáles, Illanes, Valiente, Trauco, Davey y Díaz.