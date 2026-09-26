La llegada del papa León XIV a Lourdes estuvo acompañada por muestras de entusiasmo de cientos de fieles, quienes se ubicaron en distintos puntos de la ciudad y a lo largo de las carreteras para observar el paso de la comitiva papal.
El arribo ocurrió después de la misa multitudinaria que el pontífice encabezó en la Plaza de la Concordia, en París.
La visita ha generado especial expectativa entre los peregrinos por la misa que León XIV presidirá este domingo en Lourdes.
Las estimaciones difundidas apuntan a una asistencia de alrededor de 150 mil personas, mientras que unos 20 mil visitantes permanecerían hospedados en la ciudad durante estos días.
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