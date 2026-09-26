El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que cambiar al titular del sector no resolverá el problema de la inseguridad.

El premier consideró prematuro el pedido por el poco tiempo que lleva el actual Gobierno y defendió la continuidad de Astudillo para ejecutar su estrategia contra la criminalidad.

“Estar cambiando de ministros no es la solución”, afirmó Galarreta al ser consultado por la iniciativa.

Señaló que la lucha contra la inseguridad requiere continuidad en las políticas y acciones del Ministerio del Interior, por lo que pidió al Congreso que actúe con responsabilidad en el ejercicio del control político.

Respaldo

La posición del premier fue respaldada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, quien calificó de “bastante apresurada” la moción contra Astudillo.

Según dijo, todavía no han transcurrido 90 días del actual Gobierno y ya se plantean medidas para retirar a un ministro. “No están dejando trabajar”, cuestionó.

Chang reconoció la facultad del Congreso para ejercer control político, pero señaló que este debe considerar el tiempo que lleva una autoridad en el cargo y los resultados que puede alcanzar durante su gestión.

Asimismo, desde Fuerza Popular, el diputado Pier Figari también calificó la iniciativa de “demasiado prematura”.

El legislador consideró que Astudillo debe tener un plazo razonable para implementar las medidas anunciadas antes de evaluar su salida.

Además, destacó las acciones policiales desarrolladas en las últimas semanas y señaló que estas deben ser consideradas al momento de evaluar la gestión del sector.

“Tenemos capturas diarias, tenemos muchas acciones de la Policía dirigidas por el señor ministro del Interior”, afirmó.

Aliados

En Renovación Popular (RP), Aldo Bravo fue más crítico con la iniciativa y acusó a Juntos por el Perú de intentar “boicotear” al Gobierno mediante el pedido de censura.

El diputado planteó esperar los primeros 100 días de gestión antes de evaluar cambios en el Ejecutivo.

“Hay que dejar trabajar al Gobierno y dejar que pasen los 100 días para poder hacer los cambios correspondientes”, señaló Bravo, quien también destacó los operativos policiales realizados contra organizaciones criminales.

En la misma línea, Rafael López-Aliaga cuestionó la moción y adelantó que RP no la respaldaría. “Me parece una locura estar petardeando a un Gobierno que no tiene ni 90 días”, aseveró.

El líder de Renovación sostuvo que la actual administración recién inicia su gestión y cuestionó que se promuevan censuras cuando aún no ha transcurrido el periodo que, según planteó, permitiría evaluar sus primeras medidas.