El exalcalde de Lima y líder del partido Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, aseguró tener “bastantes relaciones” para revertir la indemnización que la Municipalidad de Lima (MML) podría pagar tras perder un laudo arbitral contra Rutas de Lima.

El concesionario le exigía a la comuna un pago de $430 millones a modo de indemnización. Con la reciente decisión de la Cámara de Arbitraje Internacional de París, se calculará el pago que la MML deberá realizar.

Rutas de Lima llevó el caso al exterior al reclamar a la comuna limeña que no entregó a tiempo los terrenos correspondientes a la autopista Ramiro Prialé, lo que les impidió avanzar con las obras y cobrar los peajes correspondientes.

“A mí no me da ningún temor (este tercer laudo). Porque los dos laudos (anteriores) que han conseguido corruptamente (…) eso me lo voy a tirar abajo. Regresando como alcalde de Lima, va a ser lo primero que voy a seguir”, indicó ayer López Aliaga a Canal N.

El candidato a primer regidor de Lima por RP, que ostentaría nuevamente el sillón municipal debido a la renuncia de su candidato a alcalde, aseguró que viajará a Estados Unidos para ello. “Voy a estar con el Departamento de Estado donde tengo bastantes relaciones para tirarme abajo esta porquería”, puntualizó.

La MML, mientras tanto, emitió un comunicado. Según detalló, este tercer arbitraje contra la comuna se inició en diciembre de 2022. En este último laudo, según indicó, “ha obtenido victoria en tres de las cinco pretensiones indemnizatorias planteadas” por la concesionaria.

Luego, afirmó “que no hay una pretensión económica reconocida en perjuicio de la MML ya que está pendiente una segunda fase del proceso”.

Esto es, la solicitud que impuso, ante la “corte americana”, para anular este laudo parcial, denominado así porque el ente resolutivo solo se pronunció sobre la caducidad del contrato entre ambas partes, relacionada a la entrega de terrenos del Tramo Ramiro Prialé, mas no a un monto específico a pagar.