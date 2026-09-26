Celebra Trujillo. Carlos A. Mannucci ganó, gustó y goleó en la primera jornada del Grupo C de la Fase Final del campeonato de la Liga 2 Caliente. El cuadro tricolor derrotó de forma contundente por 7-0 a la Universidad San Martín, en el Estadio Mansiche.

MÁQUINA DE GOLES

Cuando se jugaban los 11′, apareció el colombiano Johan Murillo por la banda izquierda para sacar un centro y dentro del área apareció su compatriota Miguel Ángel Murillo, quien se elevó por los aires para conectar el balón con golpe de cabeza y vencer la resistencia del arquero Pedro Ynamine.

Foto: CAM

Sobre los 32′, Víctor Salazar desbordó por el sector derecho, sacó el centro. El extranjero Murillo de cabeza habilitó a su compañero Ángel Chicoma, quien no perdonó y de derecha se encargó de marcar el segundo tanto.

Otra vez Miguel Ángel Murillo, a los 38′, le pegó de larga distancia y el esférico terminó al fondo de la red. Era el 3-0 para alegría de los hinchas tricolores.

SUPERIOR

Para la parte complementaria, Mannucci continuó con el dominio y se vio reflejado en las ocasiones de gol que se le presentaban. Sobre los 53′, el ariete Johan Murillo pisó el área, sacó un centro y Miguel Ángel Murillo con un fuerte testazo para marcar su hat-trick.

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Koichi Aparicio a los 58′, luego de un tiro de esquina ejecutado por el colombiano José Carlos Muñoz, marcaba con golpe de cabeza el quinto tanto de la noche.

Para cerrar la goleada, Javier Núñez aumentó la cuenta a los 68 minutos y Jorge Ríos a los 85′. Un triunfo categórico para Mannucci en esta recta final del torneo de ascenso.

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ASÍ MARCHAN

Mannucci marcha como líder del Grupo C con 5 puntos. Luego, le siguen Bentín Tacna Heroica (1), Alianza Universidad de Huánuco (0) y San Martín (0).