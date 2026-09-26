La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) cuestionó la demora del Congreso para resolver el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo, cuyo plazo venció el lunes pasado.

Demanda

El gremio empresarial exhortó al Parlamento a evaluar con “celeridad” el pedido y aprobar las medidas que considere necesarias.

“El Perú no puede seguir esperando. La inseguridad ciudadana, los riesgos asociados al fenómeno de El Niño y la necesidad de recuperar la inversión y el empleo requieren decisiones urgentes y acciones concretas”, reza su comunicado.

La Confiep planteó que las facultades a otorgar al Ejecutivo deben ser claras, delimitadas y sujetas a control.

“Con plazos de ejecución, metas verificables y rendición pública de cuentas. No se trata de entregar un cheque en blanco, sino de proporcionar al Gobierno los instrumentos necesarios para actuar y exigirle resultados”, se lee.

[Comunicado] Exhortamos al Congreso a actuar con urgencia frente a la inseguridad, El Niño y la necesidad de reactivar la economía



Es urgente que el Congreso de la República evalúe con celeridad y responsabilidad el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder… pic.twitter.com/QS80QBXhyP — CONFIEP (@CONFIEP) September 25, 2026

Al respecto, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata, afirmó que hay un “letargo” para tomar una decisión.

“Si dicen que van a dar facultades solamente para el tema del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana, pero que las den de una vez”, señaló a Exitosa.

Zapata criticó la actuación del Congreso y la comparó con la figura del “perro del hortelano”.

“No quiero dar facultades, pero tampoco legislo para resolver los problemas”, aseveró.

Asimismo, Zapata instó a Alfonso López-Chau (Ahora Nación) y Jorge Nieto (Buen Gobierno) a solucionar la demora en el Parlamento.

“Creo que son gente que tiene buenas intenciones y quiere servir al país. Entonces, que lideren esta situación y resuelvan el tema de una vez. No se puede seguir dilatando”, añadió.