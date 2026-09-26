Un feroz delincuente ha sido enviado a la cárcel por más de tres décadas. El sujeto provisto con arma de fuego interceptaba a sus víctimas y les robaba celulares, dinero y todas sus pertenencias en la provincia de Pisco, incluso en un solo día se pudo comprobar que cometió cuatro robos en menos de tres horas.

Grave delito

El equipo de la Fiscalía Superior Penal de Pisco logró que se confirme la sentencia condenatoria de 35 años de pena privativa de la libertad efectiva contra César Augusto Rodríguez Ramírez, hallado culpable del delito de robo agravado y del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de materiales explosivos.

La estrategia de litigación en segunda instancia estuvo a cargo del fiscal superior Orlando Hugo Gómez Oscorima y la fiscal adjunta superior Cynthia Irina Trigozo Vásquez. Ambos magistrados consiguieron que la Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco desestimara los argumentos de la defensa tras convalidar la sólida acusación fiscal.

La investigación de primera instancia, estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Gloria Bernaola Antayhua, quien determinó que el 17 de setiembre de 2024, el acusado perpetró de manera independiente cuatro robos agravados con arma de fuego en agravio de diferentes víctimas. Los asaltos se ejecutaron de forma sucesiva en distintos puntos de la ciudad de Pisco, entre las 7:13 p.m; 7:30 p.m; 8:55 p.m; y 9:45 de la noche.

Tras las denuncias de las víctimas, la Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda que permitió la captura de Rodríguez Ramírez al día siguiente, el 18 de setiembre de 2024, mientras se trasladaba a bordo de una mototaxi azul.

Durante el registro personal, se le incautó una réplica de pistola y una bolsa plástica con dos artefactos explosivos artesanales totalmente operativos.

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