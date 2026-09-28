Santiago Paz López busca por tercera vez gobernar Piura y esta vez pone el agua en el centro de su propuesta. En entrevista para diario Correo Piura, el candidato de Somos Perú plantea evaluar la elevación de la cota de Poechos, ofrece destrabar cuatro hospitales y promete no repartir las gerencias como cuotas políticas. También responde a los cuestionamientos sobre investigaciones anteriores y el financiamiento de su campaña.

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—En 2018 llegó a segunda vuelta y en 2022 quedó tercero. ¿Qué ha cambiado?

Los tiempos de Dios son perfectos. En 2018 y en 2022 la población decidió apostar por otras alternativas y yo siempre he respetado esa decisión, porque estamos en democracia. Nosotros seguimos trabajando, recorriendo Piura y aprendiendo de cada oportunidad. Hoy tenemos más experiencia y conocemos mucho mejor la realidad de nuestra región.

También más personas han tenido la oportunidad de conocer lo que hacemos. Miles de jóvenes han pasado por nuestra planta para conocer cómo funciona el cooperativismo, cómo se organiza a los productores y cómo un producto de nuestra tierra puede llegar a los mercados internacionales. Ahora esperamos, con mucha humildad, que la población nos dé la oportunidad de gobernar y demostrar todo lo que podemos hacer por Piura.

—¿Cuál sería su primera gran prioridad?

La seguridad hídrica. Piura necesita dejar de pensar únicamente en pequeñas obras aisladas. Tenemos que resolver problemas estructurales. Nuestra prioridad es recuperar aproximadamente 550 millones de metros cúbicos de capacidad de almacenamiento, intervenir Poechos, construir reservorios en las zonas media y alta, y mejorar la eficiencia de nuestros canales.

También tenemos que avanzar con el manejo integral del río Piura, destrabar el Alto Piura, mejorar la conectividad con nuestra sierra, culminar los hospitales paralizados y desarrollar infraestructura que permita industrializar nuestra producción.

Piura produce muchísimo, pero todavía transforma muy poco. La infraestructura también tiene que servir para generar trabajo y desarrollo.

—¿Qué propone frente a la situación de Poechos?

Tenemos que actuar con sentido de urgencia. Construir un nuevo gran reservorio puede tomar muchos años. Por eso, una de las primeras decisiones será evaluar técnicamente la posibilidad de elevar la cota de Poechos, para determinar cuánto podemos recuperar de capacidad de almacenamiento y bajo qué condiciones podemos hacerlo con seguridad.

Pero el problema del agua no lo puede resolver solo el Gobierno Regional. Tenemos que trabajar de la mano con las juntas de usuarios. La del Chira, por ejemplo, tiene experiencia, equipamiento y maquinaria. ¿Por qué no convertirla en un aliado estratégico? Ellos no están pidiendo que el Gobierno Regional les resuelva todo; están pidiendo participar y ser aliados.

Mi concepto de gobierno es ese: articular, convocar y gerenciar. Y Sullana tiene que tener un papel mucho más importante. Poechos está en esa provincia y el Chira forma parte de su territorio y de su historia. Los sullaneros tienen conocimiento, experiencia y mucho que aportar en la gestión del agua.

—Usted habla de destrabar 128 obras. ¿Cuáles serían las primeras?

Las cuatro primeras son los hospitales de Huancabamba, Huarmaca, Ayabaca y Los Algarrobos. No podemos permitir que infraestructura destinada a salvar vidas continúe abandonada. Desde el primer día vamos a revisar la situación técnica, contractual y presupuestal de cada hospital para establecer la ruta que permita reiniciar y culminar esas obras.

La quinta prioridad será el colegio emblemático de Sullana. Instalaremos una mesa técnica con el Gobierno Regional, el Ministerio de Educación, PRONIED y las instituciones que correspondan. No voy a inventar fechas para quedar bien en una entrevista. Vamos a establecer fechas técnicamente sustentadas y las haremos públicas para que la población pueda fiscalizarnos.

—¿Cómo garantizará que no haya improvisación en su gobierno?

No voy a repartir las gerencias como cuotas políticas. Salud tiene que estar dirigida por alguien que conozca gestión sanitaria; Infraestructura, por profesionales capaces de manejar grandes proyectos y contratación pública; y Agricultura, por personas que conozcan el campo, el agua, los mercados y a nuestros productores.

Antes de asumir presentaremos públicamente a los principales integrantes del equipo y sus hojas de vida. Además, tendrán metas y serán evaluados. Queremos llegar por lo menos al 95 % de ejecución presupuestal, pero no se trata simplemente de gastar: se trata de ejecutar bien, con calidad y transparencia. El funcionario que funciona, continúa; el que no cumple las metas tendrá que dar un paso al costado.

- ¿Le han dicho que mucho habla de cacao?

(Risas) La verdad que es un tema que me apasiona, y a través del cual hemos podido desarrollar un trabajo importante con las pequeñas comunidades. Más de 30 años de trabajo en el desarrollo de pequeñas comunidades, nos han permitido construir algo que hoy ponemos al servicio de toda la región: una sólida red de contactos comerciales y financieros, y el conocimiento necesario para abrir mercados y generar oportunidades para nuestros productores.

Vamos a trabajar con los productores algodoneros para rescatar el algodón Pima. Vamos a poner una desmotadora en manos de los propios productores. Y en el Valle del Chira, una zona emblemática por su producción de banano, vamos a enfrentar con decisión el problema del Fusarium, que está afectando seriamente a los productores.

Vamos a implementar un programa de reconversión productiva y promoveremos la siembra de 5.000 hectáreas de cacao. Y hay algo fundamental: ya tenemos mercado para esa producción.

Ese es el valor de la experiencia: no empezar de cero, sino poner 30 años de aprendizaje, contactos y trabajo al servicio de nuevas cadenas productivas, como el mango en Chulucanas. Lo que hemos construido durante tres décadas será el pilar para desarrollar cadenas competitivas, generar oportunidades y abrir nuevos mercados para los productores de nuestra región.

—¿Cuál es su visión de Gobierno Regional?

El Gobierno Regional no tiene que querer aparecer como la figura de todo. Tiene que articular, convocar y gerenciar.

Si podemos juntar al Gobierno Regional, municipios, juntas de usuarios, agricultores, empresas y Gobierno Nacional alrededor de un proyecto, tenemos que hacerlo. Piura necesita dejar de trabajar cada uno por su lado. Los problemas del agua, la salud, la infraestructura y la producción requieren integración.

—También se le ha cuestionado por investigaciones de anteriores procesos electorales.

Son temas distintos y hay que diferenciarlos claramente. Una investigación estuvo relacionada con documentación de Cepicafé y otra correspondió al proceso electoral y a las fichas de afiliación de Región para Todos. Siempre he dado la cara y he permitido que las autoridades hagan su trabajo. Lo importante no es lo que yo diga, sino lo que dicen las disposiciones fiscales, y no se ha encontrado nada que cuestioné mi honestidad en todos estos años, donde lo que hemos hecho ha sido generar oportunidades para los más humildes. A mí nadie me la cuenta, yo sé muy bien lo que es la pobreza. Mi vida profesional y empresarial está abierta al escrutinio público.

—¿Y qué garantía ofrece sobre el financiamiento de su campaña?

Los candidatos aportamos dentro de nuestras posibilidades, también participan simpatizantes y mi familia. Todos los aportes tienen que ser declarados conforme establece la ley y estar sujetos a fiscalización. Ningún aporte compra un puesto, una obra o un contrato. El Gobierno Regional no puede convertirse en una devolución de favores. Los funcionarios deben ser elegidos por capacidad y experiencia.

Paz sostiene que esa es la gestión que propone: menos protagonismo institucional y más capacidad para sentar en una misma mesa a quienes pueden aportar a la solución de los problemas de Piura. Agua, salud, infraestructura y producción son los ejes. Pero detrás de todos ellos repite una idea: Piura necesita integrar sus capacidades y convertirlas en resultados concretos.