Representantes de diferentes organizaciones de periodistas de Ica participaron este domingo 27 de setiembre en el tradicional programa municipal Domingos Cívicos, realizado en la Plaza de Armas de Ica, como parte de las actividades previas al Día del Periodista, que se conmemora cada 1 de octubre.

Labor profesional

La ceremonia se inició a las 10:00 de la mañana y reunió a integrantes de los principales gremios periodísticos de la región, quienes participaron del acto cívico y desfile programado en el centro de la ciudad.

En esta jornada estuvieron presentes representantes del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental Ica, cuya delegación estuvo encabezada por la decana Mag. Massiel Anyosa Oré.

También participaron integrantes de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) – Filial Ica, presidida por María Inés Bendezú Carmona, así como representantes de la Asociación Regional de Periodistas (ARPP) Ica, que tiene como presidente al Mag. Carlos Caldas Pozo.

A la actividad se sumaron igualmente miembros de la Federación de Periodistas del Perú – Centro Federado de Periodistas del Sur Chico de Ica, presidida por Gustavo V. Sulca y de la Asociación de Comunicadores y Periodistas de Ica, cuya presidencia está a cargo de la Lic. Teresa Valenzuela Palomino.

La presencia conjunta de los gremios permitió que la jornada dominical tuviera como uno de sus protagonistas al sector periodístico de Ica, que se prepara para conmemorar una fecha dedicada a quienes ejercen la labor de informar a la ciudadanía.

El 1 de octubre, Día del Periodista Peruano, constituye una fecha de reconocimiento a la labor que desarrollan periodistas en los distintos espacios informativos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO