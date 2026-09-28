Diversos grupos delictivos se disputan el control del traslado y la comercialización del desmonte retirado del río Piura, en la zona de Los Ejidos, donde se ejecutan los trabajos de descolmatación. Según estimaciones, en dicho punto se extraen más de 15 volquetes de material al día, lo que generaría ingresos ilícitos de hasta S/ 5,250 diarios.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, coronel PNP Javier Méndez, informó que las primeras investigaciones revelan que las amenazas dirigidas a los trabajadores de la obra no corresponden a un cobro de cupos o extorsiones, sino al control del botadero de material en la zona.

Según la autoridad, estos grupos de delincuentes buscan condicionar el retiro de la tierra acumulada tras los trabajos de prevención para monopolizar su comercialización en la zona.

“El motivo es que hay grupos interesados, grupos delictivos, que tienen el control sobre unos botaderos del material que viene siendo extraído del río y que estos de manera irregular e ilícita lo comercializan. Entonces, como quieren ejercer ese control en esos botaderos, es que han lanzado amenazas contra los trabajadores e ingenieros de la obra con la finalidad de que ellos puedan direccionar este tipo de transporte y también el comercio clandestino de este material”, explicó el coronel.

Asimismo, el jefe policial detalló que cada volquete de arena se comercializa de forma ilícita en unos 350 soles. Al retirarse más de 15 cargas al día, las ventas ilícitas generarían cerca de S/ 5,250 diarios, motivo por el cual las bandas delictivas se disputan el control de la zona.

Tras esta situación, la policía viene resguardando dicha zona a fin de garantizar la seguridad del personal técnico y operarios. Además, de identificar a los sujetos que llegaron a la zona a amenazar a los ingenieros.

“Estamos también identificando quiénes son los integrantes o los cabecillas de estos grupos que tratan de controlar estos botaderos en la zona y realizar ya un operativo para la ubicación y captura de estos delincuentes”, señaló.

Finalmente, el coronel aclaró que hasta la fecha no se han registrado denuncias por extorsión en las obras que se ejecutan en la región Piura, especialmente en los trabajos de prevención frente al fenómeno El Niño. No obstante, advirtió que la policía se encuentra pendiente en estas obras para evitar incidencias con estas bandas delincuenciales.