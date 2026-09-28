La construcción del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín, en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, valorizada en más de S/ 121 millones, presenta deficiencias que podrían afectar la seguridad estructural de la infraestructura, según un informe de control concurrente de la Contraloría General de la República.

Durante una inspección realizada en setiembre, los auditores constataron segregación del concreto, acero de refuerzo expuesto y oxidado, además de fisuras en las zapatas de los bloques 50, 51, 52, 53 y 54. También detectaron desprendimiento de concreto y trabajos de escarificado en columnas del bloque 24. La Contraloría advierte posibles incumplimientos de las normas E.060 de Concreto Armado y E.030 de Diseño Sismorresistente.

Obra entrampada

El informe también da cuenta de retrasos en componentes relevantes del proyecto. Entre los frentes inconclusos o paralizados figuran los tanques cisterna, la subestación eléctrica, la piscina y los bloques educativos 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 y 18. Según las anotaciones del cuaderno de obra digital, el contratista realizó consultas sobre incompatibilidades del expediente técnico, entre ellas las relacionadas con el sistema de GLP y los calentadores, que no habrían sido absueltas dentro de los plazos correspondientes. Esta situación podría generar solicitudes de ampliación de plazo y mayores gastos generales.

Observaciones

La Contraloría también identificó una deuda de S/ 642 560,30 del Gobierno Regional de Junín con el Consorcio San Antonio, encargado de la supervisión, por cuatro valorizaciones pendientes entre marzo y julio de 2026. Además, detectó una modificación en la instalación del acero longitudinal durante el vaciado de placas sin la evaluación y aprobación técnica requerida. Ante las cuatro situaciones adversas identificadas, la Contraloría comunicó los resultados al Gobierno Regional de Junín y otorgó cinco días hábiles al gobernador regional para informar las medidas preventivas y correctivas adoptadas.