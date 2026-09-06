A poco de las Elecciones Regionales y Municipales, Carlos Bruce, aspirante al sillón municipal de Lima Metropolitana, habló con Correo sobre el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del actual gobierno y de la gestión edil saliente.

A un mes de las elecciones, ¿cómo lo trata esta contienda electoral?

Sería una mentira decir que no he tenido más de un disgusto por difamaciones groseras que han habido, que nos hacen recordar a las épocas del montesinismo. Y es lamentable descubrir cómo hay gente que usa el poder político que tiene para regresar a esas malas prácticas, difamar a las personas de una manera realmente vil.

¿Qué acciones ha tomado?

Presenté 12 cartas notariales, más o menos. En toda mi vida política nunca envié una carta exigiéndole a alguien que se rectifique. No era mi estilo. Y vamos, habiendo sido cuatro veces ministro y tres veces congresista, pueden haber dicho barbaridades, pero no sentía la necesidad de tener que llegar a amenazar con estos juicios o cosas parecidas. Ahora sí, se han dicho cosas realmente inaceptables, de fondo y de forma. O sea, groseras que no podía dejarlas pasar.

¿Y cómo evalúa al JNE en estas elecciones?

Realmente deja mucho que desear. Ellos son los encargados de que este proceso electoral se enmarque dentro de las normas vigentes, y una de ellas establece que una persona que ha sido alcalde en el periodo anterior no lo puede volver a ser en este periodo. ¿Qué norma es esa? Nada menos que la Constitución. Entonces, que el Jurado no haga nada para hacer cumplir ese principio constitucional hace que esta elección pierda validez.

¿Cree que el JNE está favoreciendo a López-Aliaga?

Hasta el momento, sí. El JNE está favoreciendo un candidato que puede ejercer el mismo cargo de manera consecutiva.

¿Cree que el JNE deba permitirle participar del debate electoral?

Si ya le permitieron participar (como candidato a alcalde), ya lo que hagan realmente no tiene importancia. Si el señor López-Aliaga está en la campaña y el Jurado le permite asumir el cargo de alcalde de Lima, a pesar de que la Constitución no se lo permite, por lo menos que participe en el debate.

Entonces, ¿la candidatura de López-Aliaga es inconstitucional?

Totalmente, eso es clarísimo, no hay espacio de duda. El texto de la Constitución es simple y taxativo, así que no hay espacio para interpretación.

Esta práctica también se ha visto en Somos Perú, con Alfredo Reinaga en Independencia y Jesús Maldonado en San Juan de Lurigancho, ¿también son inconstitucionales?

Si son exactas, si están incurriendo exactamente en lo mismo que el señor López-Aliaga, lamentablemente sí.

¿Conversó con su partido al respecto?

No, porque no he sido yo quien hizo este proceso interno, no he sido yo quien los ha seleccionado. Yo he llegado al partido el año pasado recién, antes del proceso de inscripción. Y estuve al margen de todo el proceso de selección.

¿No le piden en Somos Perú alguna opinión?

Sí, sobre posiciones políticas del partido. El proceso de selección interna que hicieron es algo en lo cual yo estuve totalmente ajeno. Me centré solamente en el proceso de selección de Surco; me dieron la potestad de promover un candidato, porque yo era alcalde de Surco y ha sido el único distrito donde he intervenido.

Pero usted ingresó a la alcaldía de Surco con Avanza País, ¿por qué ese cambio?

Porque vi que ingresaban a Avanza País personas con las que yo tengo fuertes discrepancias, algunas ideológicas y otras personales. Entonces, por eso preferí no candidatear. No voy a decir los nombres, pero al ser yo quien iba a estar constantemente criticando, internamente en el partido, la actuación de estas personas, preferí alejarme.

También estuvo en Acción Popular y Perú Posible, ¿a qué responde estos virajes?

En el Perú, lamentablemente no hay un partido de derecha liberal con el cual yo me sentiría 100% identificado. Entonces, solo me queda buscar un partido de centroderecha, que es lo que más se acerca a lo que yo pienso. Nunca he estado en un partido de izquierda, tampoco he estado en un partido de derecha conservadora.

¿Cómo evalúa el gobierno de Keiko Fujimori?

Es muy pronto para hacer una evaluación. Póngase una mano en el pecho, 30 días es muy poco, considerando que a ella recién se le proclamó presidenta 15 días antes de que juramente. Si hubiera sido clara la victoria, en primera vuelta, ya habría tenido varios meses para armar gobierno. Lo mismo en segunda vuelta, no se sabía aún quién había ganado, solo esperar el conteo de votos. Entonces, realmente ha tenido muy poco tiempo para armar gobierno.

Pero Fujimori postuló en cuatro oportunidades.

¿Y eso qué significa? ¿Que cada vez que postula arma gobierno? Uno recién arma gobierno cuando gana.

¿No cree que se está quedando rezagada con la inseguridad ciudadana?

El tema de la inseguridad está en su pico y, por supuesto, las cosas que vemos hace que la gente quiera soluciones rápidas, y no va a haber. Esto es como el terrorismo, no se solucionó de un día para otro, tomó años. Esperemos que este asunto de la lucha contra la delincuencia no tome años, pero no se puede solucionar en un mes.

¿Y su Gabinete?

He visto ministros opinar sobre temas que competen a otros ministerios, y en las primeras semanas de gobierno eso no es prudente. El premier debe haberles dicho a los demás ministros: ‘Nadie hable ni opine sobre temas que no competen a su sector hasta que haya un acuerdo’. Entonces, con esa premisa, estos desencuentros van a disminuir. Una vez que el gobierno toma una decisión, todos los ministros pueden opinar al respecto, y el que no esté dispuesto a opinar en ese sentido puede renunciar.

¿Cree que deba cambiarse a algún ministro ahora?

En el corto plazo, en estos momentos, creo que no. Hay ministros que los son por primera vez. El cargo de ministro es un cargo bien especial, atípico.

¿Cómo ve la respuesta del Ejecutivo en la masacre de Trujillo?

Ha hecho lo que puede hacer dentro de los escasos avances en términos de investigación criminal, todavía no han tenido tiempo de hacer los cambios que ellos desean hacer. Con o sin la intervención de la Policía, el desenlace ha sido relativamente feliz: se liberó a la persona secuestrada, a pesar que tenemos que lamentar la muerte de cuatro personas.

¿Esto respondería a la delegación de facultades?

Si el Congreso realmente fuera responsable, ya debería delegar facultades en esa materia para que el Ejecutivo no tenga excusa. El Congreso le está dando la excusa perfecta para decir que no pudo hacer nada. Si yo fuera Congreso, no sería tan tonto y no le daría esa excusa. Le digo: ‘¿Quieres facultades? Toma, ahora quiero resultados’.

¿Y un alcalde puede deslindarse de responsabilidad ante este tipo de atentados en su jurisdicción?

Sí. O sea, no se le puede culpar al alcalde de lo que ocurrió, salvo que no haya hecho nada en su distrito para luchar contra estos casos; es decir, si no ha puesto cámaras ni patrulleros ni montado una central de videovigilancia. En ese caso, él no ha hecho su parte. Pero cuando se trata de disparos, nosotros no podemos parar una bala con la mano. Aquí los únicos que tienen pistolas son los policías.

¿Debería dotarse de armas de fuego a los serenos?

No le daría arma de fuego a los serenos porque no están preparados. Yo haría una policía municipal con licenciados de las Fuerzas Armadas, que ya saben usar armas de fuego. Se les capacita, una capacitación teórica de 6 u 8 meses, algunos meses de patrullaje en las calles y se gradúan de policías municipales.

¿Pero no es lo mismo que la Guardia Municipal?

Les han dado pistolas a los serenos. No sé en base a qué ley, no sé la base legal de eso. Hasta donde yo entiendo, eso no es posible.

¿Cuál es su diagnóstico del municipio de Lima?

Una situación muy complicada. Los municipios no podemos endeudarnos más allá del periodo que le toca al alcalde, si no el siguiente lo encuentra en total insolvencia.

¿Esto es por la compra o “donación” de trenes?

Al final ha sido una donación parcial. Los trenes han costado algo, porque se ha pagado una plata para que los reparen, una plata por una deuda que la empresa Caltrain tenía y que había que cancelar para liberarlos. Pero, ¿es competente? Es como que a mí, alcalde de Surco, de repente se me ocurre comprar barcos. Además, tampoco era el momento, no los puedes usar porque no tenemos la infraestructura de rieles con la seguridad suficiente para que no mate gente. A este municipio de Lima le encanta hacer obras donde la gente muera. Ellos tienen que entender que no necesariamente tiene que morir la gente en cada obra.

Y, ¿cómo ve el tren Lima-Chosica?

Necesario. No creo que deba ser un tren Lima-Chosica, sino un Tren Chosica-Callao, y que esté rodando todo el día, con vagones de ida y vuelta. Entonces, tiene que haber dos rieles para tener un servicio de transporte fluido.