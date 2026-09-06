Victoria contundente en su estreno en el torneo de Segunda División trujillana.
Victoria contundente en su estreno en el torneo de Segunda División trujillana.

Barza Trujillo inició con pie derecho el campeonato de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo al golear 5-0 a CEFAR Talentos FC, en duelo disputado ayer en el campo de fútbol del colegio Antenor Orrego de Laredo.

Los muchachos de Jorge Quezada demostraron buen fútbol y se quedaron con la victoria con las anotaciones de Piero Villanueva (2), Juandiego Quezada, Jesús Rojas y Ángel Zavaleta.

“Siempre es bueno iniciar con un triunfo y se pudo lograr debido al esfuerzo de los muchachos dentro del campo de juego. Ahora, tenemos seis finales más para lograr el objetivo que es avanzar a la fase final y pelear por el ascenso”, indicó el directivo Quezada.

Barza Trujillo integra el Grupo B junto a Sevilla de Trujillo, PSG, Sport Trujillo, Lozano Trading y Malambo. El cuadro “Azulgrana” es favorito para pelear por llegar a la máxima división trujillana.

Cabe mencionar que este año compiten en el ascenso del fútbol trujillano 21 clubes, divididos en tres grupos de siete.

En otros resultados: Deportivo Santa 5-1 Deportivo Cali FC, Sashi 3-2 Los Pumas y Atlético Medellín 8-0 Jventud Audax.

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