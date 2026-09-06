Barza Trujillo inició con pie derecho el campeonato de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo al golear 5-0 a CEFAR Talentos FC, en duelo disputado ayer en el campo de fútbol del colegio Antenor Orrego de Laredo.

Los muchachos de Jorge Quezada demostraron buen fútbol y se quedaron con la victoria con las anotaciones de Piero Villanueva (2), Juandiego Quezada, Jesús Rojas y Ángel Zavaleta.

“Siempre es bueno iniciar con un triunfo y se pudo lograr debido al esfuerzo de los muchachos dentro del campo de juego. Ahora, tenemos seis finales más para lograr el objetivo que es avanzar a la fase final y pelear por el ascenso”, indicó el directivo Quezada.

Barza Trujillo integra el Grupo B junto a Sevilla de Trujillo, PSG, Sport Trujillo, Lozano Trading y Malambo. El cuadro “Azulgrana” es favorito para pelear por llegar a la máxima división trujillana.

Cabe mencionar que este año compiten en el ascenso del fútbol trujillano 21 clubes, divididos en tres grupos de siete.

En otros resultados: Deportivo Santa 5-1 Deportivo Cali FC, Sashi 3-2 Los Pumas y Atlético Medellín 8-0 Jventud Audax.