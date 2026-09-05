Nueve refuerzos sumó el cuadro de Deportivo El Inca de Chao para afrontar la etapa nacional de la Copa Perú, que iniciará el domingo 13 de septiembre.

La directiva de El Inca anunció la incorporación de Denzel Caña, arquero; los defensa Joao Neyra y Vladimir Carbonel; el volante Luis Huamancayo; y los delanteros Piero Cabel, Aarón Padilla, Rodrigo Carrillo, Álvaro Guevara e Ichiro Plasencia.

El debut de El Inca en la fase nacional será como visitante ante Shanao F.C, club que jugará de local en el Estadio Hildebrando Hernán Salazar Saavedra de la provincia de Lamas (San Martín).

El plantel de El Inca, dirigido por Luis Bardales, viene entrenando en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza.

Durante esta etapa de la Copa Perú, también se medirá ante Alianza Arenal de Moro (Áncash 1) y FC Sport River de Florencia de Mora (La Libertad 1), en duelos de ida y vuelta.

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