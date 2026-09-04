La Federación Peruana de Fútbol (FPF) expresó su rechazo a los hechos ocurridos contra Julio César Uribe, actual dirigente de Sporting Cristal y exfutbolista de la selección peruana.

Mediante un comunicado, la institución pidió a las autoridades “realizar las investigaciones correspondiente para sancionar e identificar” a los responsables de la agresión.

Asimismo, la FPF consideró necesario que quienes incurran en actos de violencia durante actividades deportivas sean impedidos de ingresar a los escenarios deportivos.

“Ninguna diferencia, crítica o disconformidad vinculada al fútbol puede justificar una agresión, amenaza o acto de intimidación contra una persona. El fútbol debe ser siempre un espacio de encuentro, competencia y pasión, dentro de los límites indispensables del respeto y la convivencia”, señala la misiva.

𝑪𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 𝑭𝑷𝑭 📝 pic.twitter.com/8EowsvUAsZ — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 3, 2026

Sporting Cristal: Julio César Uribe es agredido por barrista tras entrenamiento

Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, fue agredido este jueves por un hombre a la salida del entrenamiento del equipo en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres.

El incidente ocurrió luego de que un grupo de barristas lanzara huevos y tierra contra los vehículos de los jugadores.

Tras los incidentes, Uribe descendió de su vehículo y se acercó a conversar con una persona. En ese momento, un hombre vestido con polo negro corrió hacia el exfutbolista y le propinó un puñetazo, para luego alejarse rápidamente del lugar.

Luego de que se difundieran imágenes de lo ocurrido, Sporting Cristal informó que los involucrados en la agresión contra Uribe fueron identificados y serán “denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público”.

El club también señaló que realiza acciones para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.

El ex entrenador de selecciones peruanas, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal (PE), fue agredido cobardemente por barristas a la salida de los entrenamientos en el estadio Alberto Gallardo.. y todo en las narices de un efectivo policial 🤦🤦.. pic.twitter.com/Q3tyGaZP6r — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 3, 2026