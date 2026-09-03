El principal inversionista del FBC Melgar, Jader Rizqallah, respaldó de manera categórica la continuidad de Ricardo Bettocchi al frente de la Administración General y de Edgar Villamarín en la Gerencia Deportiva, pese al descontento de la hinchada rojinegra por los resultados del equipo no solo en la presente temporada, sino desde el 2016.

Sobre Bettocchi, el empresario afirmó que su trabajo administrativo es impecable y ha hecho respetar Melgar. “Administrativamente estamos bien”.

Respecto a Villamarín, lo definió como una persona comprometida más allá de sus funciones. “Es gerente deportivo, pero está apoyando en todas las áreas; me da tanta pena de las críticas. Se siente identificado no solo con el club, sino con la ciudad. Vive y trabaja para el club. Está en todas las áreas”, indicó el máximo inversionista en Los Deportivos - Arequipa.

CONTRATACIONES NO SON DECISIÓN DE UNO SOLO

Rizqallah salió al frente de una de las críticas más recurrentes de los hinchas por la presente temporada, quienes responsabilizan a ambos dirigentes por el nivel del plantel. Aseguró que ni Bettocchi ni Villamarín deciden individualmente los fichajes, sino que existe un área de scouting y que las decisiones se toman en conjunto con el comando técnico.

“La gente está equivocada en el sentido de que Ricardo y Edgar escogen a los jugadores, pero hay gente que se encarga de eso, es una decisión en conjunto”, expresó.

Respecto a scouting, que se debería reforzar y no comprendería la situación del cuadro local, Rizqallah señaló que el encargado está en Arequipa y sí se toca el tema de menores, quienes tras varios procesos deberían entrar al equipo de primer nivel. No obstante, aseguró que el club ha crecido institucionalmente y cada vez está mejor equipado en tecnología y capacitación.

En ese sentido, adelantó que se ha contratado preparadores físicos que darán potencia a los menores, a fin de que puedan participar en ligas mayores.

El inversionista dijo entender el pedido de renuncia masiva que piden algunos sectores de la afición. “Yo entiendo a los hinchas y comprendo su frustración porque yo estoy recontra frustrado. Lo que más quiero son más títulos para la hinchada”, remarcó, insistiendo en que no dará marcha atrás en su respaldo a la actual gestión.

PROCESO DE LAVADO DE ACTIVOS

Rizqallah también volvió a referirse a la investigación por presunto lavado de activos que enfrentó, la cual, según indicó, fue archivada definitivamente por el Ministerio Público. Atribuyó el origen del proceso a la denuncia de un exdirectivo y aseguró que careció de sustento.

Agregó que también fue fiscalizado por la Sunat sin que se encontraran irregularidades, y lamentó el impacto que este episodio tuvo en su imagen. “Mancillaron mi nombre. Me hicieron un daño terrible económico y empresarial”, dijo en el programa radial.

COPA LIBERTADORES

Asimismo, el empresario admitió su propia frustración por la falta de títulos y resultados que los hinchas esperan desde el 2015, último año en que obtuvieron el título nacional. Sostuvo que en el 2016 no se tuvo la copa por el actuar del árbitro; en el 2017 salieron campeones del Torneo de Verano (antes fue la Copa Inca del fútbol peruano); en el 2018 fue campeón en el Torneo Clausura; y en el 2022 fue el año para el Dominó en el ámbito internacional.

Si bien hubo oportunidades, Rizqallah admitió que no se pudo concretar otro título. Empero, espera conseguir el título en la Copa Libertadores. “Yo acompaño al equipo y también lo siento así y estoy seguro de que esta situación se va a revertir y van a venir más títulos. Mi sueño es salir campeón en Libertadores; así la gente se ría o piense que estoy soñando, voy a pelear por eso”, apuntó.