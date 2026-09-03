Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, fue agredido este jueves por un hombre a la salida del entrenamiento del equipo en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres.
El incidente ocurrió luego de que un grupo de barristas lanzara huevos y tierra contra los vehículos de los jugadores.
Tras los incidentes, Uribe descendió de su vehículo y se acercó a conversar con una persona. En ese momento, un hombre vestido con polo negro corrió hacia el exfutbolista y le propinó un puñetazo, para luego alejarse rápidamente del lugar.
Luego de que se difundieran imágenes de lo ocurrido, Sporting Cristal informó que los involucrados en la agresión contra Uribe fueron identificados y serán “denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público”.
El club también señaló que realiza acciones para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes.
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