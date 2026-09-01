Con apenas 12 años, el squashista trujillano Luis Thiago Carlos logró una destacada actuación internacional al conquistar la medalla de bronce en la categoría sub-13 del III Pan American Open Squash Championship 2026, realizado en Bucaramanga, Colombia.

En representación del Perú, Thiago se enfrentó a los mejores talentos del continente. Tras disputar partidos de alta exigencia, consiguió ubicarse en el tercer lugar y subir al podio panamericano.

Este triunfo marca un nuevo hito en la prometedora trayectoria del deportista liberteño, quien continúa consolidándose en el squash competitivo. Su familia recibió con orgullo la medalla y el trofeo obtenidos, destacando la disciplina, el esfuerzo y la pasión que demuestra en cada competencia.