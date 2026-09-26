Un día como hoy, 26 de septiembre, pero de 1982, nació en Arequipa Honorio Delgado Espinoza, médico psiquiatra, filósofo, educador, lingüista y biólogo, considerado pionero de la psiquiatría moderna en el Perú.

Hijo de Juan Ramón Delgado y Luisa Espinoza, estudió en 1912 en la Facultad de Medicina de San Fernando de Lima en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde destacó por su inteligencia y vocación por el estudio. Al egresar, recibió el premio “La Contenta”, otorgado al mejor alumno de la promoción.

Se graduó como doctor en Medicina en enero de 1920 con la tesis “La naturaleza elemental del proceso de la función”, y el 29 de diciembre de 1923 se graduó de doctor en Ciencias Naturales con la tesis “La rehumanización de la cultura científica por la psicología”.

Su liderazgo institucional se consolidó como fundador y primer rector elegido democráticamente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, casa de estudios desde la cual impuso una cultura de excelencia académica que formó a generaciones de profesionales de la salud.

Cabe mencionar que en 1948 fue Ministro de Educación Pública, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero.

LEGADO

El legado científico de Delgado abarcó desde el estudio de la esquizofrenia hasta agudas reflexiones sobre la psiquiatría social y la salud pública del país, plasmado en libros y cientos de artículos que constituyen un referente para la medicina mental en América. Su obra fue estudiada en profundidad por su discípulo Javier Mariátegui, quien creó la Cátedra Honorio Delgado en su honor.

En reconocimiento a su trayectoria, el Instituto Nacional de Salud Mental lleva su nombre, consolidándose como el centro rector de la especialidad en el país. Honorio Delgado falleció en Lima el 27 de noviembre de 1969, dejando un legado que continúa vigente en la medicina mental peruana.