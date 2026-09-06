No hay tiempo que perder. Con la mirada puesta en la prevención y en la protección de las familias que viven de la agricultura, el Gobierno Regional (GORE) La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Agricultura, y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chicama (JUSHMCHICAMA) unieron esfuerzos para ejecutar trabajos de limpieza y descolmatación en más de 4.9 kilómetros del dren Barranca-Cussh Pampa-Sector Pancal, en el distrito de Rázuri, provincia de Ascope.

La intervención permitirá recuperar la sección hidráulica del dren y mejorar su capacidad de conducción, una labor que resulta clave para reducir la vulnerabilidad de la zona ante la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño 2026. Con estas acciones se busca que el sistema funcione adecuadamente y contribuya a proteger las áreas agrícolas y la producción de cientos de usuarios del sector.

ACUERDO

Para hacer realidad estos trabajos, ambas instituciones suscribieron un convenio de cooperación. La Gerencia Regional de Agricultura asumirá la entrega de mil galones de combustible, destinados exclusivamente a las labores de mantenimiento y prevención, mientras que la Junta de Usuarios pondrá a disposición una excavadora sobre oruga y asumirá el pago del operador.

“Estamos suscribiendo un convenio para entregar a la Junta de Usuarios de Chicama mil galones de combustible, los cuales serán destinados exclusivamente a las actividades de protección ante la situación de emergencia por el posible Fenómeno El Niño. El compromiso del Gobierno Regional se materializa con estas acciones y esperamos que de esta manera sigamos contribuyendo a proteger la vida de nuestra población y salvaguardar los bienes productivos de nuestros agricultores”, señaló el gerente regional de Agricultura, Jhon Cabrera Carlos.

Por su parte, Benito Saavedra, representante de la JUSHMCHICAMA, destacó que este convenio representa un importante apoyo para los usuarios, pues permitirá mejorar las condiciones de atención y contribuir a una mejor calidad de vida de las familias que dependen de la actividad agrícola.

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