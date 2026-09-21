Un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Nº 30001 Santa Rosa de Lima, de la Cooperativa Santa Isabel, denunció públicamente a Anthony Ll. L., actual presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), por presuntamente haber dispuesto de más de 8,000 soles pertenecientes a los aportes de la comunidad educativa.

La denuncia

Según manifestaron, el cuestionado dirigente, asumió el cargo a inicios de este año tras haberse ofrecido para completar la junta directiva del plantel. Sin embargo, la tensión se incrementó cuando en una reunión informativa realizada por los demás directivos se reveló que el dirigente habría tomado alrededor de 8,200 soles de los fondos recaudados por concepto de matriculas (40 soles para alumnos continuos y 80 soles para ingresantes nuevos), así como de cuotas extraordinarias.

De acuerdo con las declaraciones, en el mes de mayo se firmó un documento de compromiso en el cual se obligaba a devolver la totalidad del dinero a finales de agosto; no obstante, solo habría retornado S/2,000 dejando una deuda pendiente que supera los S/6,000.

Queda detenido

Durante el reclamo de los padres, efectivos de la Policía Nacional se apersonaron al lugar para la intervención del acusado. Aunque inicialmente la masa de padres asumió que se trataba de una detención vinculada a las irregularidades en la APAFA, se conoció que Llanos Lozano fue intervenido por contar con una requisitoria vigente por un caso de omisión a la asistencia familiar.